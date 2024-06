Coi Lions il padel diventa solidale

Coi Lions di Appiano Gentile il padel è solidale. Dopo lo screening per la prevenzione dell’ambliopia, il club guidato da Francesco Gallo ha in serbo una nuova iniziativa sociale.

Lions sempre più solidali

"Si terrà il 23 giugno a “La Pinetina” - spiega Gallo - Il responsabile del service è il socio Mario D’Amico. Quest’anno il ricavato del torneo sarà devoluto interamente alla Caritas di Appiano Gentile che aiuterà le famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette Enel che, come sappiamo, sono notevolmente rincarate. Mi viene da dire: un torneo di padel per riaccendere la speranza". Insomma, impegno costante che, come si diceva, ha visto i soci impegnati anche per la prevenzione.

Screening contro l'ambliopia

In collaborazione con le Amministrazioni comunali di Appiano Gentile, Bulgarograsso, Oltrona di San Mamette e Veniano ha promosso, nelle giornate di venerdi 17 e sabato 18 maggio, un programma di prevenzione dell’ambliopia all’interno di un progetto denominato "Sight For Kids". Per riconoscere e curare al più presto i problemi è estremamente importante visitare i bambini quando sono ancora molto piccoli. "Lo screening è stato proposto per la fascia d’età compresa tra i 24 e i 36 mesi - spiegano dal club - Sono state effettuate, nella Sala consiliare del Comune di Appiano Gentile, 37 visite". Individuati 23 codici verdi (con parametri risultati nella norma per l’età), 13 codici gialli (consigliata visita di approfondimento perché presente qualche lieve problema) e un codice rosso (i parametri rilevati sono risultati anomali, consigliato controllo specialistico dal medico oculista per sospetta ambliopia)."La tecnologia consente oggi di visitare i bambini anche quando hanno pochi mesi di vita, correggendo già a quell’età molti difetti visivi col semplice uso di occhiali, affinché la disabilità non produca effetti che la persona porterà con sé durante tutta la sua crescita e che finiranno inevitabilmente per influire in maniera negativa su una sua futura integrazione sociale - continuano dal club - Un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione e la gradita visita degli amministratori Maurizia Gini e Graziano Terzaghi (vicesindaco e sindaco di Veniano), Pierino Clerici (vicesindaco di Bulgarograsso), Graziella Pepe (vicesindaco di Oltrona di San Mamette) e Fabrizio Rusconi (sindaco di Appiano Gentile)".

Tanti appuntamenti

ll 12 giugno, infine, un avvenimento importante e fondamentale per la vita del un "Lions Club Appiano Gentile". "Ci sarà la consegna delle carta costitutiva da parte del Club Lions International - conclude Gallo - avverrà dalle mani del Governatore del Distretto 108 Ib1 Alberto Frigerio. È un momento importante che vivremo insieme a tanti altri Lions della nostra zona, è prevista la partecipazione di soci dei club di Olgiate Comasco, Cernobbio e, ovviamente, del “Lions Club Bellagio-Bellaxio”. Saranno presenti tanti presidenti di club e Officer importanti del Distretto 108 Ib1. Parteciperà anche il sindaco appianese". L’evento avverrà nel "Virginia Country Restaurant".