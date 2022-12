Comaschi medagliati al "Culinary World Cup": due ori, un argento e un bronzo

Successo per la squadra di chef comaschi "Arte in cucina": due medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo per il bellagino Luigi Gandola al "Culinary World Cup", il concorso internazionale che si è tenuto a Lussemburgo lo scorso 27 novembre.

Comaschi medagliati al "Culinary World Cup"

Il team ha partecipato alla competizione di Lussemburgo per la prima volta nel 2002. Si tratta dei campionati del mondo di cucina e arte: in questa edizione la squadra comasca si è dedicata ai programmi di decorazione artistica dei piatti. "Io mi sono dedicato all’intaglio delle verdure, altri alla pasticceria – ha spiegato lo chef – Direi che il risultato è ottimo: abbiamo deciso di dedicare le vittorie allo storico presidente dell’Associazione Cuochi di Como, Cesare Chessorti, mancato lo scorso anno".

E riguardo al prodotto artistico giudicato dalla commissione internazionale di cuochi, racconta: "Ho portato un acquario realizzato con le zucche che coltivo nel mio orto e ho dato vita a una coreografia pensata per un buffet, con pompe, giochi d’acqua, luci e del fumo che sicuramente attirava l’attenzione non solo dei giudici, ma anche dei visitatori".

