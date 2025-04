Comitato sicurezza, aperte le adesioni per contrastare i furti

Venticinque anni di tutela del territorio di Appiano Gentile e dei suoi cittadini con il Comitato sicurezza.

Comitato sicurezza, aperte le adesioni

Non si ferma il lavoro del Comitato Sicurezza guidato dal presidente Carlo Vassalli che, come di consueto, aprirà le iscrizioni tramite alcuni gazebo informativi allestiti in piazza Libertà. Una quota semestrale di 45 euro permetterà di avere a "disposizione" una guardia giurata nel pattugliamento della città: vigilerà sulle abitazioni dei soci dalle 22.30 alle 5.30. I tesserati possono anche sfruttare un numero utile da chiamare in caso di emergenza e l’intervento è garantito nel giro di qualche minuto. Non solo, il Comitato Sicurezza, per chi volesse, offre anche un numero WhatsApp dove segnalare eventuali truffe, furti o tentativi. Anche l’Amministrazione comunale usufruisce di questo servizio per alcuni edifici pubblici, come la palestra o Villa Rosnati. E' possibile aderire tramite bonifico Iban sul conto IT26 M05 69650 8700 0002 9009 X15. Il nuovo periodo che verrà coperto sul territorio va dal mese di maggio a ottobre, dopodiché si procederà con una nuova campagna di adesioni.

Gazebo in piazza Libertà

Le sottoscrizioni verranno raccolte in piazza Libertà nei sabati 26 aprile e 3 e 10 maggio. Nelle domeniche 27 aprile, 4 e 11 maggio. Banchetto presente anche al mercato settimanale nei martedì 122 e 29 aprile e 6 maggio. Il gazebo sarà presente dalle 8.30 alle 12.