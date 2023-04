Dopo il successo della prima edizione – oltre 21 mila presenze al recente appuntamento di ottobre – la seconda edizione di Como Fun, organizzata da Hidden Door s.r.l., si appresta a sorprendere ancora una volta i suoi visitatori sabato 22 e domenica 23 aprile 2023 presso il quartiere fieristico di LarioFiere.

Como Fun raddoppia a Lariofiere: al via un weekend all'insegna della cultura pop

Nelle parole di Fabio Dadati, presidente di LarioFiere, tutto l’entusiasmo per questo secondo appuntamento: «Quest’anno raddoppiamo dopo il grande successo del 2022, due edizioni, primavera e autunno rendono più ricco il calendario di Lariofiere e fanno felici gli appassionati».

Un’imperdibile opportunità per vivere insieme le passioni che uniscono grandi e piccini: dai giochi di ieri a quelli di oggi, dai fumetti ai cartoni animati, dai mattoncini alla realtà virtuale, Como Fun è il luogo dove tutto diventa possibile. Le differenze d’età si annullano nell’area dedicata al mondo videoludico, dove i visitatori potranno ripercorrere tutta la storia del videogame: oltre 70 retroconsole e 60 cabinati da sala giochi in un'immensa area retrogaming, accanto alle postazioni di nuova generazione con i titoli più apprezzati del momento.

Dal gioco digitale a quello analogico la distanza è breve, e così a pochi passi da schermi e console si possono trovare centinaia di opere realizzate con i mattoncini dai più abili costruttori italiani: un modo originale e divertente per passare insieme un fine settimana all’insegna di uno dei giochi più amati dai bambini di ieri e di oggi.

Como Fun con il suo ricco programma di esibizioni, promette anche ore di spettacolo e intrattenimento con ospiti davvero eccezionali. Dal cinema ai social, passando per il doppiaggio e le serie tv, il cast attinge all’intero panorama della cultura pop: sabato 22 aprile sarà presente Alex Polidori, la voce di Tom Holland e quindi di Spiderman in tutti i recenti film della Marvel; sempre sabato Christian Iansante e David Chevalier, rispettive voci di Rick e di Morty nell’omonimo successo di animazione “Rick e Morty”.

Non solo voci, ma anche volti amati, come quello di Andràs Aràto, in arte “Hide The Pain Harold”, noto come uno dei meme più famosi del mondo. A concludere la prima giornata il live show di Giorgio Vanni, l’amato interprete delle sigle animate che hanno fatto parte dell’infanzia di intere generazioni.

Mentre domenica 23 aprile un programma altrettanto denso di appuntamenti, con Luca Ward, la voce di Russell Crowe, Claudio Moneta (Goku in Dragon Ball) e Mosè Singh (Zen'itsu Agatsuma in Demon Slayer), Anna Mazzamauro, indimenticabile interprete della Signorina Silvani nei film di Fantozzi, e infine l’imperdibile evento musicale di Cristina D’Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati.

Grazie alla presenza di oltre cento diversi stand commerciali, i visitatori potranno acquistare gadget di ogni tipo, action figures, manga e fumetti americani, e concedersi un intero weekend di shopping in perfetto stile nerd. Chiudono i due giorni di manifestazione le gare cosplay, con i più spettacolari costumi ispirati ai cartoni animati, ai film e alle serie tv. Una gara aperta a tutti i cosplayer presenti, che vengono valutati e premiati per qualità del costume, interpretazione del personaggio e originalità.