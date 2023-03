Como ricorda Elide Greco con una cerimonia in Provincia a un anno dalla scomparsa.

Como ricorda Elide Greco con una cerimonia in Provincia a un anno dalla scomparsa

Sabato 1° aprile alle 17, nella sede dell’Amministrazione provinciale di Como di via Borgovico 148, si terrà un evento in memoria di Elide Greco, a un anno dalla scomparsa.

Il Partito Democratico ne ripercorrerà lo straordinario impegno sociale e politico con l'aiuto di tante associazioni comasche con cui Elide ha collaborato negli anni, quali "Il Poeta Sognatore”, “Classe 66”, “Le Sferruzzatrici di Elide”, Fondazione Scalabrini e International Dance.

Proprio come Elide e le Sferruzzatrici hanno cucito migliaia di coperte per i più bisognosi, così i partecipanti alla serata porteranno i propri di Elide da “cucire” insieme in una memoria collettiva. Inoltre si ufficializzerà l’intitolazione del Circolo Pd Como Nord che prenderà il nome di “ Circolo Elide Greco”.

Chi era Elide Greco

Elide Greco (1966- 2022) è stata ballerina e insegnante di danza di vari generi e stili, fondando nel 1989 la scuola di ballo International Dance di Lipomo che si è distinta sia in campo nazionale che internazionale. È stata impegnata in diversi campi del volontariato, in politica e nelle Istituzioni comasche.

Si è distinta per la sua attenzione e il suo amore verso i poveri, gli emarginati, i sofferenti, proponendo e organizzando attività significative e partecipate di aiuto concreto a coloro che avevano bisogno di sostegno e di conforto. A tal fine, si ricorda il gruppo delle “Sferruzzatrici” da lei creato e che ha tessuto e donato centinaia e centinaia di coperte ai senza tetto e ai più bisognosi della Provincia di Como e non solo. Elide è stata anche volontaria dell'associazione di soccorso SOS Olgiate Comasco.

Il valore della sua instancabile e qualificata attività nel campo del volontariato, improntata alla solidarietà e alla promozione di sentimenti positivi e coesivi, è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con la consegna di un riconoscimento ufficiale per il sostegno e il conforto portato ai più deboli.

La sua azione di “cucitrice di mondi” si è inserita nel solco della missione di Don Roberto Malgesini, propulsore silenzioso di azioni umanitarie e benefiche che hanno aperto il cuore alla speranza a migliaia di persone in difficoltà.

Elide ha svolto la sua attività politica nei Circoli del Partito Democratico e nel Consiglio Comunale di Como con passione e consapevolezza tali da incontrare sempre il favore dei cittadini comaschi, perché ogni sua singola azione era protesa alla soddisfazione di necessità e bisogni altrui.

Elide ha aperto un’ insolita via di fiducia, di bellezza e di gentilezza nell’agire politico e sociale della realtà comasca, che rimarrà non solo nel cuore e nella mente di chi ha avuto modo di conoscerla e apprezzarla, ma anche negli annali della storia locale.