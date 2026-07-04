Asso, compleanno speciale per Asso Incontra: grande festa per i dieci anni del sodalizio con un appuntamento unico in programma.

Traguardo importante

Un traguardo importante che unisce un intero decennio di immagini, ricordi e momenti condivisi. Oggi (sabato) piazza Mercato ospiterà i festeggiamenti per il decimo anniversario di Asso Incontra, manifestazione che gode del patrocinio del Comune. Nata nel 2006 da un gruppo di volontari attivi in paese, Asso Incontra ha negli anni promosso tante iniziative culturali e ricreative su tutto il territorio comunale. Da febbraio la presidente, per il quadriennio 2026-2030, è Enrica Mariuzzo. Con lei, all’interno del direttivo, ci sono: Daniele Borgolotto (vicepresidente), Francesca Conidi (segretario), Pina Daniela (tesoriere) e i consiglieri: Carlo Bianchi, Elisa Mariuzzo, Emanuela Turatti, Fabio Paredi, Nello Evangelisti. Insieme a loro una trentina di volontari.

Tanti volti giovani

“Nell’ultimo periodo si sono aggiunti tanti giovani – sottolinea Mariuzzo – Questo è l’aspetto che più ci fa piacere. I giovani attirano i giovani e ci consentono di dare continuità». Non mancano poi collaborazioni con associazioni locali e Amministrazione comunale. «Proponiamo eventi culturali e ricreativi – dichiara – Abbiamo in programma diversi eventi: il prossimo sarà il 17 luglio. Il 1 agosto riproporremo “Asso Oscura”, un percorso guidato serale animato nelle corti del paese, con personaggi del tempo. Ad ottobre invece organizzeremo le castagnate”.

Il programma dell’evento

Il programma dell’evento di sabato 4 luglio prevede l’apertura dell’area cucina alle 19. Il menù della serata proporrà penne al curry con panna e pollo, oltre ai classici panini con porchetta o con salamella, patatine fritte, dolci e caffè. Insieme alle bibite e al vino, si potrà consumare birra artigianale alla spina. Sarà possibile prenotare un tavolo contattando il numero 348 7735667. Per l’occasione è previsto anche il ritorno del “BarCollo”, lo spazio bar dedicato alla preparazione di cocktail. Dalle 21.30 la piazza si accenderà con una vera e propria ondata di energia: sul palco salirà la celebre cover band “Noxout” per uno show travolgente e tutto da vivere. Sarà l’occasione perfetta per scatenarsi, ballare sotto il palco e cantare a squarciagola i più grandi successi pop-rock nazionali e internazionali. Uno spettacolo ad alto tasso di coinvolgimento, pensato per far divertire il pubblico di tutte le età e trasformare il decennale in una grande festa a cielo aperto. Oltre a tutto questo, verrà proiettato un video con le immagini dei tanti eventi promossi dall’associazione, tra cui l’ultima festa “Altrimenti ci arrabbiamo”, ispirata a Bud Spencer e Terence Hill.