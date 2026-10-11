Conto Termico 3.0, nuovi finanziamenti per ulteriori 980mila euro

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Ad Alserio ulteriori finanziamenti per 980mila euro grazie al Conto Termico 3.0: serviranno per progetti di riqualificazione e efficientamento per la scuola dell’infanzia.

Cifra da record

Una cifra da Guinness dei Primati. Gli oltre 2,3 milioni di euro ottenuti dal Conto Termico 3.0 dopo l’approvazione dei progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico di scuola primaria e struttura polivalente, sono diventati 3,3 milioni perché ad essere approvato è stato anche il progetto per la scuola dell’infanzia.

“Sono state tre pratiche seguite al meglio dai nostri uffici. Avevamo buone aspettative che anche il progetto dell’infanzia potesse ricevere un finanziamento, ma la comunicazione è arrivata più tardi per via di un iter da rispettare – spiega il sindaco Stefano Colzani – Fatto sta che siamo davvero molto felici”.

Il primo cittadino ha spiegato il motivo del ritardo nella comunicazione.

“Mentre la scorsa settimana sono arrivate le comunicazioni per quanto riguarda la struttura polivalente e la scuola primaria, per l’infanzia abbiamo dovuto attendere un iter. Erano state richieste integrazioni e chiarimenti e la comunicazione ufficiale è arrivata circa una settimana dopo – spiega il sindaco – Eravamo abbastanza convinti di poter riuscire a portare a casa anche questo finanziamento”.

980mila euro di finanziamento

E alla fine così è stato. Un finanziamento da oltre 980mila euro è arrivato per la scuola dell’infanzia: ci sarà anche la possibilità di ampliare nuovi spazi.

“Con questa cifra, lo stanziamento totale supera i 3,3 milioni di euro – racconta il sindaco – Più di così non si poteva fare. Ora entreremo nei dettagli, dovremo completare bene i progetti”.

Quanto tempo ci vorrà?

“Ci sarà un anno di tempo per iniziare e tre anni per concludere – spiega il primo cittadino – Siamo già al lavoro e ci siamo già buttati a capo fitto. Non possiamo perdere tempo. I progetti sono già stilati, dobbiamo correre per iniziare il prima possibile”.

La scuola dell’infanzia è stata per altro già oggetto di interventi ai serramenti e al riscaldamento ed è stato anche installato un impianto fotovoltaico.