Contromano con un'auto rubata, non si ferma all'Alt e sbatte contro un muro: denunciato

Durante i consueti servizi di controllo del mercoledì sera, 9 agosto, in piazza Garibaldi, a mezzanotte circa, il personale del Comando di Polizia Locale di Cantù, ha udito un ripetuto stridore di pneumatici accompagnato da accelerazioni provenire dalla vicina via Roma. Gli agenti, nel verificare quanto stava accadendo, hanno notato una Fiat 127 d’epoca circolare in senso contrario, diretta verso la piazza, nonostante la chiusura al traffico veicolare.

La fuga al controllo

Al tentativo di controllo dell’auto da parte degli agenti, il conducente ha accelerato e si è dileguato verso la via Ariberto, incurante delle numerose persone, tra le quali alcuni giovani, costretti a scansarsi. Gli operanti si sono posti tempestivamente all’inseguimento, ma la fuga è terminata poco dopo in località Cascina Amata, in via Tonale angolo via Carducci, in quanto l’auto si è schiantata contro il muro di un’abitazione.

L'identificazione

Gli agenti hanno identificato un trentaquattrenne canturino, di nazionalità italiana, noto al Comando e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del soccorso sanitario. L’uomo è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale di Desio per le cure del caso. A conclusione delle attività di indagine compiute dalla Polizia Locale, il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, per essersi sottratto al controllo di polizia, effettuando pericolose manovre per l'incolumità dei cittadini e degli operatori, e per ricettazione, in quanto veniva ricostruito che l’auto d’epoca risultava rubata, sottratta qualche ora prima dell’accaduto. Tenuto conto delle condizioni psicofisiche dell’uomo durante l’evento, sono in corso ulteriori accertamenti circa la guida in stato d’ebbrezza e sotto l’uso di sostanze stupefacenti.