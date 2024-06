Cooperativa: Portale riconfermato alla presidenza

Cooperativa Lipomo: rinnovato il direttivo dell'associazione di Lipomo.

L'assemblea

L’assemblea dei soci si è tenuta sabato 18 maggio nella sede Atel per il rinnovo del Consiglio per il triennio 2024-2026. Importante, in sede di assemblea, è stato proseguire nel valorizzare la risorsa lipomese per permetterle di continuare il servizio ai cittadini: un compito sempre più difficile, in un momento storico in cui i negozi di vicinato sono rimasti sempre meno, schiacciati dalla concorrenza della grande distribuzione.

Il Consiglio uscente, in assemblea, ha presentato il Bilancio Sociale 2023 per raccontare quanto fatto nell’anno appena trascorso con questo obbiettivo: le principali attività sociali e culturali perseguite e gli obiettivi di miglioramento per gli anni a venire per preservare la Cooperativa quale «bene» di comunità, nel riconoscimento ai capifamiglia lipomesi che nel 1920 hanno dato vita all’attività commerciale. Lo spirito, ancora oggi come 104 anni fa, è di cercare di dare risposte alle difficoltà della vita e alle difficoltà generate dal sempre più ridotto potere d’acquisto di pensionati e lavoratori.

Il nuovo consiglio

L’assemblea, alla luce di tutte le considerazioni fatte, ha deliberato di ridurre il numero dei consiglieri da sette a cinque per snellire l’organismo gestionale, proponendo i consiglieri uscenti: Luciano Agliati, Luisa Gagliardi,Camillo Lonardi, Giancarlo Portale e Sergio Villa. Alla guida del Cda è stato confermato Portale, suo vice resta invece Agliati.

Nella prossima seduta verrà elaborato il programma triennale che indirizzerà l’attività del Consiglio.