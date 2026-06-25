Coordinamento monte San Primo: “Stralciare gli impianti sciistici”

Il ripristino dello sci a bassa quota sarebbe antieconomico e non tiene conto della crisi climatica.

Bellagio, dopo l’audizione dei proponenti in Regione, il Coordinamento sottolinea che il ripristino dello sci a bassa quota sul San Primo sarebbe antieconomico e non tiene conto della crisi climatica.

Parla il Coordinamento

Il Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo” torna a ribadire con forza la richiesta di stralcio della parte sciistica dal progetto di rilancio turistico della località San Primo di Bellagio. E lo ribadisce anche a seguito di quanto emerso nel corso dell’audizione dei promotori del progetto ‘OltreLario’ (Comunità Montana Triangolo Lariano e Comune di Bellagio), presso le Commissioni Ambiente e Territorio della Regione Lombardia.

“Nel corso dell’audizione sono state fornite indicazioni fuorvianti rispetto all’effettiva consistenza del progetto, in termini di dati e costi. Infatti, a fronte dei 5 milioni di euro dell’intero progetto, i costi effettivi della parte sciistica ammontano a oltre 2 milioni, includendo la sistemazione delle piste baby, l’installazione dei 3 tapis roulant (ciascuno con un costo da 150 mila euro) e dei cannoni sparaneve, la realizzazione del laghetto artificiale. Quest’ultimo in particolare è indicato dai promotori per più usi: antincendio, abbeveramento bestiame e innevamento artificiale, dimenticando però di precisare che queste 3 funzioni sono totalmente incompatibili tra loro. Oltretutto l’utilizzo di acqua per la neve artificiale rappresenta uno spreco insostenibile della risorsa, in un compendio già ora in sofferenza per la carenza idrica”.

Espresso rammarico

Il Coordinamento esprime rammarico per il sostegno al progetto da parte dei consiglieri di maggioranza, fatta eccezione per il consigliere Zamperini, oltre che per il consigliere Rosati della minoranza che ha chiesto una sostanziale revisione del progetto e dell’assessore Fermi

“Il quale, nelle proprie dichiarazioni, ha affermato che a guidare la scelta del ripristino degli impianti sciistici all’Alpe Borgo non sono stati i dati scientifici sull’andamento climatico, quanto una sorta di ‘operazione nostalgia’. Noi riteniamo che la base delle scelte politiche debba essere la scienza; chiediamo pertanto che il progetto per il ripristino dello sci al San Primo venga affiancato – cosa mai fatta finora dalle Istituzioni – da uno studio climatico che tenga conto degli scenari attuali e futuri connessi al riscaldamento globale. Ad oggi l’unico studio condotto sul tema è quello realizzato dal professor Mauro Guglielmin (UniInsubria) – su incarico del nostro Coordinamento – che ha evidenziato in maniera inequivocabile, con le misure disponibili sul posto, la scarsità dei giorni adatti per l’innevamento artificiale e quindi la non sostenibilità economica dell’impianto sciistico al San Primo”.

Ricadute su piano economico

A tale scopo il Coordinamento sottolinea che l’intero intervento non definisce le ricadute sul piano economico: