Coro La Rocca, tra passato e futuro: sessant’anni di canti nella storia

Sessant’anni di storia… nella storia di Appiano Gentile e non solo. C’è il canto, certo, motore e, al tempo stesso, benzina del coro La Rocca. Ma ci sono la passione, l’impegno e la ricerca nel tenere vive le pulsanti tradizioni. Il desiderio di tramandare racconti.

Coro La Rocca, una storia ricca di passione

L’associazione nacque il 22 novembre 1966 e lo stesso spirito del tempo lo si può ritrovare ancora oggi. Intatto. Nella passione del presidente Enrico Clerici, del vice Ivan Tornelli, del segretario Giovanni Pellizzari, del cassiere Gianluigi Rusconi e dei consiglieri Franco Cicolallo, Gabriele Meroni e Loredano Zanella. Senza dimenticare il presidente onorario Rino Pozzobon e tutti gli altri coristi. Tanti, tantissimi, i concerti, più di cento persone transitate dal gruppo corale e traguardi fondamentali, come il gemellaggio del 1982 con il coro Caecilienverein di Weidenthal (Germania). “Oggi è più complesso ma a guidarci è sempre la passione – racconta Pellizzari – Ci sono stati nuovi ingressi anche se a trainare il coro sono ancora gli anziani, tra cui mi ci metto anche io”. D’altra parte, con alle spalle 44 anni di coro e una quindicina come segretario, Pellizzari sa bene quanto sia importante per l’associazione aver tagliato il traguardo del sessantesimo.

Impegno quotidiano

“Quello del canto corale è comunque un mondo ancora vivo e pulsante – prosegue – Cerchiamo di raccontare storie e di farlo attraverso i canti di montagna, attraverso quelli di guerra e, appunto, quelli popolari”. Attualmente, a guidare il gruppo è il maestro Tito Lucchina, per l’esattezza dal 2013. Prima di lui, Giuseppe Lonati (1966-1975), Antonio Pagani (1975-1987), Fulvio Palvarini (1987-2004), Alberto Repossi (2004-2007) e Marco Villa (2007-2013). Insomma, un percorso di certo non ancora concluso ma, anzi, sempre in perenne cambiamento.

Un anno di appuntamenti

Il sodalizio ha pensato di predisporre un ricco programma – in aggiornamento – proprio per allietare l’anno dell’anniversario: sabato 31 gennaio, alle 18, concerto del Coro della S.A.T. di Trento; sabato 11 aprile, alle 21, in chiesa parrocchiale, concerto del coro di voci bianche Il Mandarino di Monza; sabato 4 luglio, alle 21, sul sagrato della chiesa, concerto dell’ensemble vocale femminile Pop up di Varese; sabato 19 settembre, alle 21, in chiesa parrocchiale, dodicesima Rassegna corale di San Maurizio; sabato 21 novembre, alle 21, sempre in chiesa parrocchiale, concerto di gala per il sessantesimo anno di fondazione; Domenica 20 dicembre (alle 21 in chiesa) rassegna corale natalizia.