Corpo Musicale Appianese, appuntamento col saggio degli allievi

Crescono gli allievi, futuro splendente per il Corpo Musicale Appianese.

Saggio del Corpo Musicale Appainese

Dopo le difficoltà incontrate durante la pandemia e nei due anni successivi, la banda, guidata dalla presidente Daniela Tettamanzi, ha di che sorridere. L’anno "musicale", infatti, ha visto un aumento delle iscrizioni per quanto riguarda la propedeutica e gli altri corsi, segno che l’interesse per le attività svolta c’è.

Il prossimo appuntamento da segnare in agenda è quello previsto per oggi, sabato 8 giugno, alle 15, nel chiostro di Villa Rosnati: gli allievi si esibiranno nell’ormai tradizionale saggio di fine anno, sia in gruppo sia singolarmente. Saranno presenti anche gli insegnanti Michele Cappelletti (propedeutica), Lian Stocco (flauto), Cinzia Pozzobon (clarinetto), Lorenzo Peccedi e Fabio Cappelletti (sax), Agostino Viggiano (ottoni), Francesco Gisondi (percussioni) e Cristina Pini (corno).