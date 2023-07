Dai concerti imperdibili di Irene Grandi al Teatro Sociale e di Alessandro Martire al faro di Brunate agli ultimi due giorni del Como Always Hop con le sue birrette, dai Magnan al torneo di Street Football a Cantù a tutti gli altri appuntamenti dell'Estate Canturina, fino ad arrivare agli spettacoli erbesi e a tutti gli appuntamenti dell'Olgiatese tra tornei, spettacoli e tanto altro. Sarà un fine settimana tutto da scoprire!

Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 15 e domenica 16 luglio 2023

Se non sapete ancora cosa fare nel prossimo fine settimana ecco a voi una selezione degli appuntamenti più interessanti a Como e provincia.

Como

Un programma gustosamente eterogeneo, che mescola e fonde il pianoforte con gli ottoni, attende il pubblico di LacMus Festival sabato 15 luglio alle 21, presso il Parco Teresio Olivelli di Tremezzina, una delle nuove location di quest’anno. Situato in riva al lago, è un piccolo gioiello botanico e architettonico, dove si trovano una scalinata monumentale e una tarocchiera settecentesca realizzate dall’architetto razionalista Lingeri, amico e sodale del Terragni, nel 1925. Protagonisti della serata i Quintessenza Brass e il pianista Andrew von Oeyen, impegnati in una entusiasmante escursione ad ampio raggio, che va dall’Europa occidentale alla Russia, per spingersi fino al continente americano e terminare con la musica di Gershwin che, come americano di origine russa, ne rappresenta il naturale approdo. Quello che c'è da sapere: il concerto si svolgerà all’aperto e avrà una durata di circa 70 minuti, con intervallo; la biglietteria aprirà un’ora prima del concerto, mentre l’ingresso dai varchi di accesso sarà consentito venti minuti prima dell’inizio; tariffe: posto unico € 30,00 + commissioni; in caso di maltempo il concerto si svolgerà presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Statale della Tremezzina in località Ossuccio.

Ai Giardini al Lago oggi, venerdì 14, domani e dopodomani si terranno le ultime tre serate del Como Always Hop, la festa della birra artigianale che per più di due settimane ha divertito e saziato gli animi dei cittadini comaschi e non solo. Qui tutte le info.

Quattro appuntamenti per bambini dai 4 ai 10 anni e per le loro famiglie nella cornice di Villa Olmo e si comincia proprio questo fine settimana. Domani, sabato 15 luglio, dalle 11 alle 12 con “Incanti di una mattina di mezza estate”, laboratorio ludico ispirato all’opera “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare, di Miri Ronchetti con Pietro Introzzi, Liam Poli e Alessia Arensi. Accesso gratuito e limitato alle prime 80 persone che si presenteranno a Villa Olmo. I bambini, accompagnati dalle loro famiglie, potranno portare un cuscino o una copertina.

Per ulteriori informazioni.

Sabato 15 luglio a sarà possibile visitare, con una guida completamente dedicata, le Terme Romane di Como. Risalenti alla seconda metà del I secolo d.C., i resti delle terme romane si sviluppano su un’area di circa 1500 metri quadri. Grazie alle opere di recupero degli ultimi anni, le terme sono ora visitabili con un percorso su passerelle sopraelevate attraverso cui è possibile anche visionare i resti degli scavi e gli intonaci recuperati. Due piccoli ambienti espositivi con pannelli esplicativi custodiscono una selezione dei reperti di scavo. Iscrizione obbligatoria chiamando Franca al 339 8531270.

Sabato 15 luglio si terrà Suoni dell'anima, il secondo di due appuntamenti per il benessere psicofisico nella affascinante atmosfera delle cinte murarie del Castel Baradello. Un cammino interiore attraverso le "porte" della nostra consapevolezza: sette livelli di coscienza seguendo l’ordine dei principali centri energetici del corpo chiamati chakra. Scoprire e conoscere a che punto ci si trova nel proprio percorso di crescita ed evoluzione per apportare i cambiamenti necessari. Il programma: 17.30-18: accoglienza, 18-19: 1° parte della sessione, 19-20: pausa e piccolo ristoro, 20-21: 2° parte dell'incontro. L'incontro è rivolto a adulti, anche senza alcuna esperienza di meditazione, che vogliano mettersi in gioco attraverso un ascolto profondo del suono, delle proprie emozioni, dell'osservazione dei propri pensieri e un’attenta visione delle immagini che emergeranno durante la performance.

Per il Festival Como Città della Musica arriverà in città un grande nome della musica italiana. Sabato 15 luglio sul palcoscenico dell’Arena del Festival Como Città della Musica si esibirà Irene Grandi in Io in Blues, un concerto omaggio al blues: un viaggio fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni ’60 fino ai ’90, canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione, intervallati da alcuni brani di Irene, riarrangiati in chiave rock-blues. “IO in Blues” è l’atto d’amore di Irene Grandi, una delle più importanti cantanti italiane ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali e italiani che hanno reso, direttamente o indirettamente, immortale un genere che è alla base di tutta la musica moderna che conosciamo; lo troviamo nel soul e nel rap, nel jazz e nel rock, nel funk, ovunque. Il Blues è una madre che tutti accoglie e tutti ama, indistintamente. I biglietti possono essere acquistati online o in biglietteria.

Il pianista e compositore di fama internazionale Alessandro Martire sarà in concerto domenica 16 luglio alle 18.30 per Lake Endless Joy Festival 2023 con un concerto unico al tramonto. Martire, originario di Senna Comasco, ha un curriculum che vanta performance mozzafiato in contesti naturali e urbani ricercati di tutto il mondo, l’ideazione dei format musicali Floating Waves Concert ed Ice Waves Concert. Il suo ultimo album “Wind of Gea” è un progetto che inizia a formarsi a partire dal 2020. L’esplorazione di nuove terre con gli occhi pieni di curiosità e meraviglia hanno spinto Alessandro Martire verso nuove sfide: una di queste, quella più intima e spontanea, è stata proprio la realizzazione di questo album. Alessandro ha, infatti, trasformato in musica sensazioni ed emozioni di questi ultimi due anni tra viaggi, esperienze uniche e incontri, ma anche momenti di raccoglimento e riflessione, immergendosi in una nuova dimensione creativa dove, dopo un primo momento di esitazione, ha trovato nuove idee e ispirazione sulle quali porre le basi di questo nuovo progetto. Il faro di Brunate, al tramonto, diventerà luogo di condivisione e immaginazione con il pianoforte e la musica di Alessandro che negli ultimi anni ha avuto modo di esibirsi in Europa, Russia, Emirati Arabi e Stati Uniti raccogliendo grandi consensi da pubblico ed addetti ai lavori.

Cantù

Una lunghissima e ricchissima Estate Canturina volge quasi al termine. Infatti, il prossimo fine settimana sarà il terzultimo della rassegna ideata a organizzata dal Comune di Cantù. Sabato 15 luglio alle 21 al parco Martiri delle Foibe, Nico Battaglia sarà in concerto per un evento in collaborazione con la Chiesa Evangelica. Sia sabato che domenica, dalle 17 alle 24 in piazza Orombelli a Fecchio torna il torneo di calcetto 3vs3 con dj set e presenza del carro dei Magnan. Domenica 16 luglio, infine, alle 21 al parco Martiri delle Foibe si terrà un altro appuntamento con la rassegna "teatro in corte": andrà in scena lo spettacolo "Lo chiamavano Trio” della compagnia “Piano B Teatro” di Como, evento in collaborazione con Pro Loco Per Cantù.

Mariano Comense. Il Parco Porta Spinola ospita la rassegna del cinema estivo che parte oggi, venerdì 14 luglio. Il primo titolo in programma è "Troppo cattivi" di Pierre Perifel, un film d’animazione che durerà 100 minuti. Qualche anticipazione sulla trama: dopo una vita passata a compiere rapine, una banda di criminali affronta la loro truffa più difficile: diventare cittadini modello per vincere il Premio del buon samaritano e rubare il Delfino d'oro. L’ingresso al parco per la visione dei film è completamente gratuito. L’inizio delle proiezioni è fissato alle 21.15. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Manifestazioni al numero 031757268, oppure inviare una mail a manifestazioni@comune.mariano- comense.co.it.

Erba

A Erba appuntamento con "Sotto le stelle del Licinium". Domani, sabato 15 luglio, si terrà "Surreale", una performance per cinque danzatori ispirata ad alcune delle opere di René Magritte. Quattro sezioni per creare una suggestione per dare corpo e forma alla musica e al movimento, con l'intento di realizzare per ogni quadro un vero e proprio tableaux vivant.. Il concept e la coreografia sono affidati a Roberto Altamura. concept e coreografia Roberto Altamura, la musica originale a Paolo Tortiglione. Spettacolo con Giada Franco, Alice Peirano, Dafne Secco, Elisa Aluigi, Shanti Gottardo della Milano Contemporary Ballet in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Qui tutte le info.

Olgiate

Cibo, musica e tanti balli questa sera con Dance the Night nella Piazza di Appiano Gentile, questa sera dalle 19 30. Una serata tutta swing, raggaeton, hip hop e molto altro, tra cui anche le tante proposte gastronomiche firmate: Salumeria Rusconi, Pasticceria/Ristorante Tarantola, Luna Rossa, Cuore di Leone e tutte le etichette di Vinamico.

Olgiate Comasco. Sabato 15 luglio, dalle ore 18 alla 1 di notte "Notte arancione", seconda edizione della grande kermesse organizzata dal Vespa Club Olgiate Comasco. Stand, dieci zone ristoro, negozi aperti in notturna, intrattenimenti musicali in centro città. Nel piazzale di via Leonardo Da Vinci schiuma party per i giovani.

Colverde. "Ricordando Piero", in occasione del decimo anniversario dalla scomparsa di Piero Borghi, appuntamento sabato 15 luglio al campo sportivo di Parè, in località Bottìa. Dalle 17.30 la partita del cuore (un triangolare di calcio), alla quale farà seguito una conviviale grigliata e paella, oltre a musica dal vivo. L’iniziativa, voluta e organizzata dagli "Amici di Piero", è in collaborazione col gruppo di giovani chef dell’oratorio. Animazione musicale con Gioacchino Lonardo, che anticiperà l’esibizione del Coro Soave di Colverde. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all'Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.

Bulgarograsso. Yoga da tutto esaurito, le lezioni gratuite promosse dall’Amministrazione comunale aggregano all’insegna del benessere. Sabato 8 luglio una cinquantina di partecipanti non hanno voluto mancare all’iniziativa promossa in piazza Falcone (dalle 7 alle 9) e al parco comunale (dopo le 9.30) dai consiglieri Stefania Spini e Alessandro Vella. Momenti di condivisione che proseguiranno anche oggi, sabato 15 luglio.

Lurate Caccivio. Uno spettacolo teatrale dedicato ai più piccoli. Continuano gli appuntamenti pensati dalla biblioteca comunale all’interno del centro culturale Spazio Volta 3. Questa volta, però, vista la bella stagione e le piacevoli temperature, l’evento si terrà nel giardino esterno con ingresso da via Verdi. Da segnare in agenda, quindi, la data di oggi, sabato 15 luglio. In serata, alle 20.30, verrà quindi messo in scena, sotto le stelle, "Il flauto magico": lo spettacolo è curato dall’Associazione Teatro dei Burattini di Como con Dario e Paola Tognocchi. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotarsi al link dedicato.

Appiano Gentile. Una discoteca all’aperto in Villa Rosnati. Domani sera, sabato 15 luglio, dalle 18, appuntamento con la "Silent Night" organizzata dalla Consulta giovanile, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e il supporto della Pro loco. Basterà indossare delle apposite cuffie e lasciarsi cullare dalla musica proposta da un Dj. Prenotazioni (15 euro drink compreso) sul sito dedicato. Senza prenotazione - solo cuffie - 12 euro.