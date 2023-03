Sarà un fine settimana soleggiato e, come sempre, un weekend da vivere sulle sponde del Lago o nella nostra provincia tra panorami mozzafiato ed eventi da non perdere. Ecco tutti i nostri consigli:

Cosa fare a Como e provincia: un weekend di sole ed eventi (3-5 MARZO)

- Como. Venerdì 3 marzo 2023, a partire dalle ore 15, nella sede di rappresentanza di Palazzo Valli Bruni, il Liceo Coreutico Giuditta Pasta accoglierà studenti e appassionati che vorranno partecipare ai due appuntamenti previsti con un grande talento e docente di fama internazionale. L’obiettivo del Liceo Giuditta Pasta, infatti, è aprire eventi formativi di alto spessore anche a studenti di ogni livello di preparazione e ai principianti. Per questo la masterclass sarà organizzata in due gruppi: il primo, dalle 15 alle 16.30, sarà dedicato ai principianti, mentre il secondo, dalle 17 alle 18.30, sarà riservato agli studenti di livello più avanzato. La Masterclass immergerà i partecipanti in un lavoro con il quale si tende a collegare l’uso della tecnica del corpo con la drammaturgia espressiva del movimento, cercando di fondere una tendenza stilistica lirico – poetica con una proiezione dinamico – spaziale. Nel contrappunto tra le varie parti del corpo nello spazio, nello studio di questa tecnica e dello stile coreografico ad essa collegato, oltre che sull’esecuzione e sulla qualità del movimento, si cerca di lavorare sull’interpretazione, sulla drammaturgia, sulla comunicativa, tutti elementi indispensabili per un danzatore e per un artista completo.

- Como. Venerdì 3 marzo, ore 20.30. Istituto Carducci, via Cavallotti 7. Concerto Premio Franz e Maria Terraneo: Consegna della medaglia d’oro 2021 al miglior titolo accademico dell’anno a Rebecca Abinti, pianoforte. Programma: Ludwig Van Beethoven - Sonata No. 30, Op. 109, I. Vivace ma non troppo; II. Prestissimo; III. Andante molto cantabile ed espressivo. Frédéric Chopin - Sonata No. 2, I. Grave – Doppio movimento; II. Scherzo; III. Marcia funebre: Lento; IV. Finale: Presto. Aleksandr Skrjabin - Sonata No. 2, Op. 19: “Sonata-Fantasia”, I. Andante; II. Presto.

- Como. Venerdì 3 marzo, ore 21. Chiesa Valdese, via Rusconi 21. Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders. La storia di due angeli, Damiel e Cassiel che, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, si aggirano per Berlino con lo scopo di ascoltare i pensieri dei vivi. Uno di loro si affeziona particolarmente alla condizione umana, sentendo fortemente l’attrazione esercitata dalla città e dalla sua stessa gente.

- San Fermo della Battaglia. Venerdì 3 marzo, ore 21. Auditorium comunale, via Lancini 5. Il Centro culturale Paolo VI, in collaborazione con il Comune di San Fermo della Battaglia, propone l’incontro dal titolo Le profondità dell’universo. Nuove prospettive con il telescopio James Webb (JWST), relatore della serata sarà Stefano Facchini, ricercatore di Astronomia e Astrofisica presso l’Università degli Studi di Milano. «Rivoluzionerà l’astronomia». Così titolavano alcuni giornali il 25 dicembre 2021. Dopo trent’anni di ricerca e sviluppo – frutto della collaborazione tra Nasa, Agenzia spaziale europea e Agenzia spaziale canadese –, poco più di un anno fa veniva lanciato nello spazio con successo l’osservatorio a raggi infrarossi James Webb (James Webb Space Telescope – JWST), e cominciava il suo viaggio di sei mesi verso il luogo dove avrebbe iniziato a scrutare il cosmo “con occhi” nuovi. E le aspettative non sono andate deluse. In pochi mesi il telescopio James Webb ha già inviato immagini e osservazioni dello spazio, che rivelano l’universo, come illustrerà Stefano Facchini, ricercatore di Astrofisica presso l’Università degli Studi di Milano, in modo nuovo: dalle strutture del cosmo a grande scala agli esopianeti vicini a noi, da studi spettroscopici a high contrast imaging. Il relatore si soffermerà sulla sfida tecnologica che ha portato al lancio di JWST e, attraverso straordinarie fotografie, mostrerà i primi grandi risultati scientifici di questa sorprendente missione spaziale.

Moderatrice della serata sarà Simona Donzelli, docente di Fisica presso l’Istituto Orsoline San Carlo di Como.

- Cantù. Venerdì 3 marzo alle 21 si terrà "Barabba", una via di mezzo tra un "One man show" e un corso di formazione. Una sorta di stand up a metà tra uno spettacolo e un manuale di sopravvivenza. Un’immersione nelle tattiche e nel pensiero sovranista, per decodificarlo, impararlo, e farlo proprio, mimetizzandosi così in attesa della luce alla fine del tunnel. Roberto Re, Marco Montemagno, oppure Frank T.J. Mackey, interpretato da Tom Cruise in Magnolia. Tutti Mental Coach, tutti formatori, tutti in grado di cambiare le vite dei propri “adepti” con corsi e libri pieni zeppi di regole e “strade” da seguire. Soldi, fortuna in amore, sicurezza in sé stessi, salute, sono questi i classici che l’uomo da sempre va cercando. In questi tempi bui però, per tutta una fascia umana, quella per così dire buonista (tollerante, aperta al prossimo e al dialogo, etc…), la necessità primaria diventa semplicemente sopravvivere all’imperante successo dei lupi, sovranisti, semplificatori, negazionisti o urlatori che siano. Sulla falsa riga dei tre formatori sopra citati, lo spettacolo vede come protagonista Enrico, buonista per antonomasia, che dopo aver spiegato la propria sfortunata condizione d’agnello in un mondo di lupi, si trasforma, grazie all’aiuto di un prezioso manuale, nel formatore disinvolto e senza peli sulla lingua pronto a tenere banco. Il suo obiettivo? Spiegare ai “Buonisti” come sopravvivere al mondo ormai in mano ai sovranisti, mimetizzandosi e insegnando a comportarsi esattamente come loro. Test, video, interazione grafica e soprattutto con il pubblico, ironia e provocazione; sono gli elementi chiave in grado di compattare e portare avanti il flusso di coscienza di Enrico.

- Cantù. Mostra in Villa Calvi dal 4 al 7 marzo: esposizione di circa 100 cimeli fra magliette, accessori, fotografie e documenti legati alla storia della Pallacanestro Cantù. L'evento fa parte del ciclo dedicato all'avvicinamento delle Final Four di Coppa Italia LNP 2023.

- Castello Baradello. Dal 4 al 5 marzo. Dalle 9.30 alle 18. La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai comaschi e dai turisti perché ricca di storia, di fascino e perché adatta a tutte le età, l’escursione al Castello Baradello è un must per chi visita Como. Impossibile non notare la sua torre, luogo in cui l’imperatore Federico Barbarossa scrisse accesi momenti storici. Il Castello è nato su precedenti fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e spettacolare. Da secoli domina dall'alto la Città di Como e il primo bacino del Lago. Dalla cima della sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti vicende storiche del Nord Italia. E oggi, finite le diatribe e le lotte, resta l’immensità del verde del Parco Regionale Spina Verde. All'interno del Castello è aperta la mostra "Il tempo del mistero" organizzata da Slow Moon con la co-progettazione di Slow Lake Como e dell’Ente Parco Regionale Spina Verde. La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2023. Il Castello è aperto tutti i sabati, le domeniche ed i festivi dalle 9.30 alle 18 (tour guidati ogni ora).

- Como. Sabato 4 marzo alle 16. Museo della Seta, via Castelnuovo 9. Ultimo appuntamento con gli eventi collaterali della mostra Armenia. Dipinti murali nelle chiese cristiane VII-XIII secolo.

Un reading di frammenti letterari con accompagnamento musicale che vi trasporterà nella terra dei dipinti murali. Presenta l'evento: Agop Manoukian. Voci e regia del Teatro Gruppo Popolare. Al violino: Dan Shim Sara Galasso.

- Como. Torna al Teatro Sociale di Como dopo il grande successo degli scorsi anni, La Lunga Notte Jazz del Teatro Sociale sabato 4 marzo dalle ore 20.30 alle ore 01.00 per la sua IV edizione.

Come sempre, la serata comasca è l’anteprima italiana del Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso giunto quest’anno alla XXIV edizione e che si terrà al Cinema Teatro di Chiasso dal 9 all’11 marzo 2023. Ad aprire la notte jazz del Sociale sarà il trombettista di fama internazionale Fabrizio Bosso, che rende omaggio con il suo quartetto al genio musicale di Stevie Wonder nel nuovo progetto “We Wonder”, pubblicato dalla Warner Music. L’energia e la vitalità che caratterizzano lo stile inconfondibile di Stevie Wonder, la forza espressiva delle sue più celebri ballad, insieme alla tecnica e al lirismo della tromba di Fabrizio Bosso, la cura degli arrangiamenti e la personalità musicale di ciascun musicista del quartetto, sono tutti elementi che rendono unico e prezioso questo nuovo progetto. Non è stato facile per Bosso selezionare i brani da una discografia così ampia e che ha influenzato gran parte della musica del secolo scorso, contribuendo alla nascita di nuovi generi musicali. La tromba di Fabrizio Bosso, il pianoforte e le tastiere di Julian Oliver Mazzariello, il basso e il contrabbasso di Jacopo Ferrazza, la batteria di Nicola Angelucci, insieme al clarinetto di Nico Gori qui in veste di special guest, sono i protagonisti assoluti di un omaggio alla musica di uno degli artisti più iconici della musica internazionale. Per continuare poi la lunga serata dedicata al jazz e ai suoi protagonisti, dalle ore 22.30 alle ore 01.00 diversi spazi del Teatro saranno affidati ad altrettanti artisti per una notte da assaporare. Il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalla musica, passando da una sala all’altra: dalla sala Canonica alla sala danza, dal sottopalco al foyer, una lunga JAM SESSION grazie alla collaborazione con il Conservatorio di Como e il Liceo Musicale T. Ciceri di Como. Tutto il teatro risuonerà al ritmo del jazz. Gli spettatori potranno così intraprendere un vero e proprio viaggio musicale attraverso questo affascinante genere dalle antiche radici, culla della pura creatività musicale e dell’arte dell’improvvisazione melodica.

- Como. In occasione dell'80esimo anno dalla nascita di Lucio Battisti, anche Como renderà omaggio ad una delle figure più importanti del panorama musicale italiano grazie all’evento organizzato da Arci Xanadù e da MusicalBox presso lo Spazio Gloria di via Varesina 72. L’appuntamento è per il 4 marzo alle 21 con lo spettacolo "Le tre verità".

- Como. Domenica 5 marzo, alle 11, torna, nella sala Bianca del Teatro Sociale di Como, il Conservatorio di Como per l’appuntamento di Camera con Musica. Si tratta del progetto Quattro x Quattro.

- Cernobbio. Domenica 5 marzo alle 10 a Villa Pizzo: Le Donne del Pizzo. In vista dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, una passeggiata guidata “classica” con qualche chicca in più. Quali sono le donne che sono passate per il Pizzo? Un percorso a tappe in cui, tramite oggetti “simbolo”, si scopriranno le personalità femminili che hanno abitato Villa Pizzo lungo i secoli.