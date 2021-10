Qualche spunto

E' una festa ormai molto amata anche nel nostro Paese.

Si avvicina la notte più spaventosa dell'anno. E voi avete già deciso come passare Halloween nel Comasco? Per prima cosa, entro il 30 ottobre 2021, potete inviarci una foto di una zucca intagliata per l'occasione, la pubblicheremo sui nostri settimanali (QUI I DETTAGLI DELL'INIZIATIVA).

Cosa fare ad Halloween nel Comasco? Gli eventi

Como - Sabato 30 ottobre appuntamento in piazza Camerlata. Da lì partirà un tour alla scoperta del lato più gotico del Castello Baradello. "Non dimenticare la torcia ed una buona dose di coraggio", scrivono gli organizzatori. Il Castello Baradello domina la città di Como e il primo bacino del Lago. Le sue mura sono state testimoni di eventi storici importanti ma non mancano vicende misteriose ed ospiti inquietanti. Pila alla mano si attraverseranno i boschi che separano la città dal colle del Castello in compagnia della guida. Insieme si apriranno le vecchie porte del Castello e piano piano se ne conoscerà la storia, i segreti, i tanti misteri e le inquietanti leggende che lo vedono protagonista. Per i coraggiosi che riescono ad arrivare in cima alla torre di 19 metri sospesa tra boschi e cielo notturno il premio sarà una incredibile vista sulle luci della città e del Lago. Ritorno al punto di partenza con la guida. Prenotazione obbligatoria (prenotabile on line fino ad 1h prima dell’orario di inizio) dal sito del Parco della Spina Verde.

Como - Il Comune di Como in collaborazione con le guide turistiche dell'associazione C-Lake Today propone un ciclo di visite guidate per tutto il 2021 con l’intento di accompagnare i visitatori italiani e stranieri alla scoperta della storia di Como, della sua bellezza naturalistica e del suo patrimonio artistico. Sabato alle 14.30 andrà in scena "Caccia al tesoro di Halloween", per bambini dai 6 agli 11 anni. Il ritrovo sarà al Broletto di Como. La durata della visita è di 2 ore e 30. Iscrizione solo a gruppi (già formati) di massimo 4 bambini accompagnati dagli adulti. Si accettano fino a 5 gruppi. Prenotazione obbligatoria alla mail info@comolaketoday.com entro le ore 20.00 del giorno precedente. Per info: 349 5115630.

Como - Sabato 30 ottobre Clio, Circolo dei lettori di Como, in collaborazione con Nerolidio organizza un pomeriggio di letture e musiche “spaventose” per giovani lettori con Marta Muratore. A cura e con il coordinamento del CIRE – Centro Insubrico Ricerche Etnostoriche. L'evento è l'occasione per inaugurare il Circolo dei Lettori Junior.

Il pomeriggio è articolato in due turni:

dalle 15.30 alle 16.30 per i bimbi dai 6 agli 11 anni – no Green Pass

dalle 18.00 alle 19.00 per i ragazzi dai 12 ai 14 anni – si Green Pass

Appuntamento in via Sant'Abbondio 7. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria via mail a circololettorico@gmail.com oppure al numero +39 375.6278577, anche via WhatsApp.

Como - Opera Education Experience Halloween Edition. Domenica 31 ottobre torna al Teatro Sociale di Como l’appuntamento dedicato all’incontro tra il teatro le famiglie, finalmente riunite nella scoperta del mondo dell’opera. Opera Experience è l’opportunità per vivere un pomeriggio di attività curate dal team di Opera Education, il tutto nella cornice da brivido di Halloween! " Gira gira il pentolone. Storie di streghe", letture ad alta voce con Marta Stoppa e Cristina Quadrio. Dai 5 anni in su. Nel fumante pentolone della strega Celestina ribollono mescolandosi, stracotti e speziati al punto giusto, libri e libroni di spavento e di magia che narrano storie di vecchie streghe, stregacce e streghette. Streghe belle streghe brutte dentro ci sono proprio tutte. Nasi lunghi e gambe corte ce ne sono grandi scorte. Storie grasse o magroline tante tante senza fine. Un menù streghesco completo per tutti i gusti, che vi lascerà a occhi sgranati e bocca spalancata.

Solo la bocca di un gran gigante le sa divorare tutte quante.

I turno 15.00 – 16.00

II turno 16.00 – 17.00

Ad accompagnare le letture: truccabimbi a tema Halloween e box merenda da asporto, in collaborazione con La Torteria.

Como - Alle 16 andrà in scena Halloween al Museo. Si tratta di una visita guidata in maschera al Museo della Seta e a seguire un laboratorio per creare mostri mostruosissimi, con bozzoli, stoffe e fili di seta. Prenotazione obbligatoria: prenota@museosetacomo.com. Costo: 7 euro a bambino. Un adulto accompagnatore gratuito. Visita al Museo per adulti: 7 euro.

Olgiate Comasco - Halloween Ri-Party domenica 31 ottobre, dalle 16.30 alle 20.30, in via San Gerardo alta. Musica con Dj Botty, Dj Arthur e Luca Trevisan, bancarelle con caramelle, panini e salamini, spettacolo (mangiafuoco) per i bimbi. Gara di disegno pauroso con l’associazione genitori “la Lanterna”.

Solbiate con Cagno - Domenica 31 ottobre si svolgeranno sul territorio comunale alcune iniziative dedicate sia agli adulti che ai più piccoli, a cui tutti sono invitati a partecipare numerosi. Castagnata organizzata dal gruppo Alpini di Cagno presso il parcheggio del cimitero dalle ore 9.00 alle ore 18. Concorso di zucca di Halloween dalle 10 - Lettere animate, laboratori e merenda dalle 15.00, tutto organizzato grazie alla collaborazione tra gruppo Alpini di Cagno, Pro Concagno e Commissione Biblioteca comunale. Spettacolo mangiafuoco dalle ore 20.00 al Centro civico di Concagno organizzato dall'associazione Pro Concagno.

Pallacanestro Cantù - Al "PalaBancoDesio" proprio la sera del 31 ottobre alle ore 18.00, Pallacanestro Cantù lancia, in collaborazione con il co-title sponsor Cinelandia Park, una promozione speciale per celebrare nel migliore dei modi questa festività tanto amata da ragazzi e bambini. “Dolcetto e biglietto”, questo è il nome della promo dedicata ai tifosi più giovani (QUI I DETTAGLI).

(Articolo in aggiornamento)

Se volete segnalare altri eventi, potete scriverci a giornaledicomo@gmail.com mettendo come oggetto "Halloween"