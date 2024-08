Da cantante e docente a... "creator"

Cantante, musicista, attore, insegnante e adesso anche creator digitale. Tommaso Severgnini, di Erba, è un artista poliedrico o, come si definisce lui stesso, "un po’ un prezzemolino". Sono tanti, infatti, gli ambiti in cui il 35enne esprime la propria arte e creatività.

Il creator Severgnini racconta la sua storia

La sua esperienza da musicista e cantante si intreccia al lavoro da docente, da cui ha preso ispirazione per i video che pubblica quotidianamente sui suoi canali e profili social (su Instagram ha oltre 21mila follower). Non contenuti qualunque, ma vere e proprie chicche che riguardano la vita quotidiana di prof e studenti e che raggiungono anche milioni di visualizzazioni.

"Bazzico in tanti ambienti - ci racconta - Il tutto è nato grazie ai miei genitori che non sono musicisti ma grandi fruitori di musica. Dal momento che a scuola non stavo mai fermo, poi, per tranquillizzarmi a 6 anni mi hanno fatto iniziare a studiare pianoforte". E da lì è stata tutta una carriera in crescita, dal momento che Tommaso si è innamorato della musica e poi del canto e del teatro fino a unire queste passioni e renderle il proprio lavoro. Con l’avvento dei social ha anche iniziato a sperimentare (e sperimentarsi) pubblicando video in cui si esibisce con cover di brani celebri. "Su Youtube sono approdato diversi anni fa con la parte musicale, avevo un canale in inglese e puntavo a farlo diventare di successo. Suonavo anche in due band, per cui scrivevo canzoni, mentre ora ho solamente progetti di tributi dal vivo". Il rapporto di Tommaso coi social, però, non è tutto rose e fiori. Lui stesso lo definisce infatti "conflittuale": "Da un lato non voglio mettere in vista il mio quotidiano, la mia vita privata; dall’altro però mi piace pubblicare contenuti sul mio lato artistico".

