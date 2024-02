Da Ponte Lambro alle Filippine: chef Anzani racconta la sua "mediterranean cuisine" a Cebu

Dalla scuola alberghiera a Casargo a un proprio ristorante nelle Filippine. Marco Anzani ha girato il mondo prima di affermarsi sull’isola di Cebu con un locale di classe che si chiama semplicemente come lui, "Anzani".

Da Ponte Lambro alle Filippine

Classe 1966, pontelambrese doc, lo chef in quarant’anni di professione ha avuto modo di entrare in contatto con nomi di prestigio della ristorazione (da Gualtiero Marchesi a Paul Bocuse fino ad Alan Ducasse), oltre che di lavorare per realtà note in tutto il mondo.

"Sarei dovuto restare quattro mesi, ma poi ho conosciuto mia moglie e con la nascita della nostra prima figlia abbiano deciso di stabilirci a Cebu. Lei aveva studiato alla Cordon bleu academy e aveva un ristorante che non girava molto. Così lo abbiamo completamente rinnovato, gli ho dato il mio nome e da 17 anni cerchiamo di portare una cucina più sofisticata. Ne siamo orgogliosi".

