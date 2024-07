Da YouthBank 10mila euro per finanziare due progetti per territorio e giovani

Sensibilizzare i giovani sull’utilizzo consapevole dello smartphone e sul tema dei diritti umani e della cittadinanza attiva

Ottenuti fondi da tre anni a questa parte

Lo scorso 29 giugno, Sabina Borgnetto, Marica Sandionigi e Laura Bramani - de Lo Snodo di Erba - hanno ricevuto la lettera di stanziamento del contributo: "Ringraziamo Fondazione Comasca e il presidente Angelo Porro per il costante supporto alla nostra associazione e ai nostri progetti. Questo è il terzo anno in cui otteniamo alcuni fondi dal progetto YouthBank Erba".

Sostegno per "Ascoltiamoci" e per opere di orientamento scolastico

YouthBank è la banca dei giovani, che permette ai ragazzi e alle ragazze di ottenere finanziamenti per realizzare progetti utili alla comunità. Già nel 2023, grazie al finanziamento di oltre 16mila euro di Fondazione Comasca, Lo Snodo ha realizzato "Ascoltiamoci", il progetto dello psicologo gratuito attivo in stazione ad Erba e nei comuni di Magreglio e Longone; il potenziamento dell’aula studio e dello spazio co-working; il concerto estivo che si è svolto a Orsenigo a inizio giugno dal titolo "Not(a)Fest". L’anno precedente, invece, YouthBank aveva permesso all’associazione di realizzare un progetto legato all’orientamento scolastico e lavorativo e dei corsi di grafica e di comunicazione presso la propria sede in stazione.

Prevista una "Fuga dallo schermo"

Il primo progetto de Lo Snodo si intitola "Fuga dallo Schermo" e consiste in un’esperienza di due giorni presso un rifugio di montagna, dove i giovani partecipanti avranno la possibilità di mettersi in gioco grazie a diverse attività volte a sensibilizzare su un uso più responsabile dei dispositivi digitali. L’obiettivo è proprio quello di offrire un’esperienza memorabile lontano dai dispositivi e immersi nella natura, in un contesto volto a favorire l’aggregazione sociale e fornire spunti di riflessione su come un uso più equilibrato dei telefoni possa migliorare la qualità della vita.

Si diventa "Costruttori di futuro"

Il secondo progetto, invece, è Costruttori di Futuro", un percorso che ha lo scopo di approfondire il tema dei diritti umani e della cittadinanza attiva - sia in chiave universale che locale - con i giovani delle scuole superiori. Una proposta molti simile a Scat, scuola di cittadinanza attiva territoriale.