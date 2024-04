Dall’Australia per incontrare gli amici italiani

Sono arrivati dall’Australia gli studenti del Barker College di Sydney. Martedì, 16 aprile, nell’ambito del progetto "Corrispondenza", hanno fatto visita all’istituto comprensivo "Aldo Moro" 27 alunni e cinque docenti, oltre al preside. Un’amicizia «lontana» che dura da ben 20 anni.

A presenziare, infatti, c’erano anche le maestre che avevano dato il via alle prime lettere tra gli studenti italiani e quelli australiani, veri e propri "pen pals". E da allora di cose ne sono cambiate: da una corrispondenza "scritta" tra alunni, lo scambio culturale è diventato maggiormente articolato con la reciproca presentazione di progetti tra istituti. Responsabile è la professoressa Elisabetta Bosis, coadiuvata dalle maestre Alessandra Zapparoli e Barbara Carpani.

In passato avevano fatto visita a Ponte Lambro cinque studenti in cinque diverse occasioni, durante le loro vacanze con le rispettive famiglie. Quella di martedì è stata la prima occasione, in questi vent’anni, per ospitare un’intera scolaresca dall’Australia.

Presente l'Amministrazione

Tra gli ospiti della mattinata internazionale erano presenti la dirigente scolastica Roberta Rizzini, il sindaco Ettore Pelucchi e l’assessore Carlo Santambrogio. "E’ un vero piacere avervi qui con noi. Persone che arrivano da così lontano, ma che portano un’esperienza che resterà nel cuore di tutti", ha commentato il primo cittadino pontelambrese.

Il commento della preside Rizzini

"E’ un’occasione importante di scambio e di conoscenze..."

