Derubati dopo la cena: amara sorpresa per i Vigili del fuoco

Niente portiere forzate: automobili aperte con un sistema elettronico

Momento conviviale dedicato a Santa Barbara

E' finita con l'amaro in bocca la serata organizzata dal distaccamento canzese dei Vigili del fuoco in occasione dei festeggiamenti per la loro patrona, Santa Barbara. Una volta terminata la cena, al parcheggio i presenti hanno scoperto che ben quattro delle loro automobili erano state aperte. Nessuna forzatura, però, alla serratura. Probabilmente i malviventi hanno utilizzato un sistema elettronico per poter riuscire a rubare quanto si trovava all'interno delle vetture. Automobili che erano state parcheggiate negli spazi di via Stazione, proprio al di sotto di via Delle Grigne.

"Un episodio sgradevole"

"E' stato un episodio sgradevole: quattro auto erano dei Vigili del fuoco, una quinta di una coppia. Poi abbiamo saputo che un'altra era stata aperta con la stessa modalità nel parcheggio del supermercato Famila - spiega il responsabile del distaccamento canzese, Alessandro Marieni - Non si è trattato certo di un'azione mirata a noi, ma è stato comunque un fatto che ci ha lasciati con l'amaro in bocca. Il fastidio non è stato tanto per quanto sottratto, visto che nessuno aveva lasciato oggetti di valore, quanto per la brutta sensazione che qualcuno avesse frugato nelle vetture. Abbiamo allertato i Carabinieri di Erba che sono tempestivamente arrivati sul posto e hanno rilevato l'accaduto. I singoli poi si sono premurati di effettuare le denunce".