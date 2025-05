Discoteca nel parco e sala ricreativa, i ragazzi di Appiano si fanno sentire

Una discoteca nel parco di Villa Rosnati. E ancora, incontri, centro di aggregazione in Municipio e serate a tema per avvicinare le nuove generazioni alla condivisione e al confronto: rinasce la Consulta giovanile di Appiano Gentile.

Rinasce la Consulta giovanile appianese

Mancava. E mancava dalla fine della scorsa estate un punto di riferimento per i ragazzi. Ovvero da quando la precedente Consulta giovanile aveva dato forfait, se non altro per sopraggiunti limiti di età. Nel periodo autunnale, poi, l’intervento dell’Amministrazione comunale e, in modo particolare degli assessori Davide Belluschi e Angela Rimoldi, con l’organizzazione di un aperitivo aperto a 960 residenti tra i 18 e i 30 anni. "Abbiamo lasciato inviti casa per casa - ha sottolineato Belluschi durante il Consiglio comunale di lunedì sera - La risposta è stata subito ottima con circa 50 ragazzi presenti alla serata". Un primo passo cui ha fatto seguito un secondo incontro ancora più mirato. Da lì, la creazione di un gruppo affiatato che è confluita in quella Consulta giovanile 2.0, nata proprio durante la seduta consigliare di inizio settimana.

Nuovo direttivo

Approvato la statuto e definito il direttivo. Eletto presidente Davide Felice Tettamanzi, Alessandro Castoldi (vicepresidente), Alberto Rusconi (segretario) e Mattia Luraschi (tesoriere). "La rifondazione della Consulta giovanile è un momento importante, ancora di più in un momento in cui si parla di disinteresse da parte dei ragazzi", ha proseguito Belluschi. E di carne al fuoco ce n’è già tanta: fanno fede i progetti in cantiere e la partecipazione a un bando di "Youthbank".

"Puntiamo a creare uno spazio tutto nostro"

"Se dovessimo accedere al contributo saremmo avvantaggiati nella creazione di un locale aggregativo - spiega il presidente - L’Amministrazione, che ringraziamo, ci ha messo a disposizione un’ampia stanza in Villa Rosnati: vorremmo allestirla con tavolo da ping pong, biliardo e calcetto. Serve uno spazio dove poterci ritrovare". La Consulta giovanile, però, si spinge oltre. "A luglio c’è in programma la silent disco e vorremmo organizzare tornei e incontri con dei professionisti".