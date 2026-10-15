Docufilm girato ad Appiano, Ballerini protagonista

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Un docufilm girato ad Appiano Gentile sul sodalizio artistico tra la poetessa Miriam Ballerini e Mariangela Castelli.

Un docufilm girato ad Appiano

Ad annunciarlo, nel pomeriggio di sabato 10 ottobre, è stato il sindaco Fabrizio Rusconi. Il primo cittadino era presente, in Sala consiliare, all’incontro “Il mestiere dell’immaginare”, durante il quale Ballerini ha ripercorso 24 anni di carriera tra romanzi, poesie e un manuale di scrittura creativa. “E’ stata una piacevole giornata assieme a persone conosciute e altre nuove che hanno provato curiosità per quanto andavamo a raccontare – interviene Ballerini – Ho narrato del mestiere dell’immaginare, di questi anni che compongono il mio vissuto professionale, tramite aneddoti divertenti e altri racconti”. In seguito, Castelli ha recitato “L’attesa”, racconto nato nel 2005 e che, allora, parlava di un qualcosa ancora abbastanza raro: le persone defunte che rimangono chiuse nel loro appartamento e che nessuno, per mesi se non per anni, cerca.

La sorpresa

“Infine, il primo cittadino, che ringraziamo, ha svelato la sorpresa: Andrea Priori, presidente del festival del cortometraggio “Cortintelvi”, ci ha contattate perché vuole girare un docufilm sul nostro sodalizio professionale. Abbiamo già iniziato una ricerca dei vari articoli e fotografie conservate da anni su quanto accaduto prima del nostro incontro e dopo. Alcune parti verranno filmate ad Appiano Gentile, motivo di lustro anche per il nostro paese. E’ un progetto a quattro perché include anche mio marito Aldo Colnago, per quanto riguarda la parte fotografica. Una sorpresa che ci ha trovate impreparate e, da un mese a questa parte, piacevolmente sconvolte”.