Dodici bar in centro ad Appiano Gentile: «Pattuglie a piedi per l’ordine pubblico»

Pattuglie a piedi dei Carabinieri per garantire l’ordine pubblico ad Appiano Gentile.

"Servono pattuglie a piedi"

A chiederle, durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato il sindaco di Appiano Gentile Fabrizio Rusconi. Una delle richieste emerse durante il confronto, venerdì 20 dicembre, tra il prefetto Corrado Conforto Galli, il questore Marco Calì e 17 referenti dei Comuni della pieve appianese e della Bassa Comasca. Presenti anche il comandante provinciale della Guardia di finanza Michele Donega e un referente della Compagnia dei Carabinieri di Cantù, oltre che da esponenti delle varie Stazioni del territorio. Assente, per improrogabili impegni, il sottosegretario all’interno Nicola Molteni.

Diciassette Comuni coinvolti

Un dialogo aperto che ha visto gli amministratori dei Comuni di Appiano, Bregnano, Bulgarograsso, Carbonate, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Mozzate, Oltrona di San Mamette, Rovellasca, Rovello Porro, Turate e Veniano portare numerose istanze in materia di sicurezza. Tra necessità di controlli sulle stazioni dei treni e di verifiche su situazioni complesse riguardo le case popolari, due eigenze sono emerse in modo particolare.

Le richieste

"In città abbiamo 12 bar e altrettanti ristoranti, senza calcolare quelli presenti nell’area commerciale - spiega il primo cittadino appianese - Sono molto frequentati in orario serale e, soprattutto, nel week-end: per mantenere l’ordine pubblico sarebbe necessario una presenza a piedi dei Carabinieri. Questa scoraggerebbe eventuali comportamenti scorretti". Altro punto toccato, quello relativo allo spaccio nella zona boschiva del Parco Pineta. "Il problema c’è e non ci servo certo la presenza del Brumotti di turno che corre dietro a un “palo” (richiamo al servizio di Striscia la notizia girato proprio nel parco Pineta e andato in onda lunedì 9 dicembre, Ndr). Le Forze dell’ordine hanno fatto, in passato, un lavoro encomiabile e bisogna continuare in questo modo. Ancora meglio se potessimo contare sul supporto di reparti specializzati come i Cacciatori, come avvenuto negli anni scorsi".