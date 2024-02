Domani la consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" e ci sono 8 comaschi

Domani, sabato 24 febbraio 2024, avrà luogo a Milano, al locale Conservatorio “Giuseppe Verdi” sito in Via Conservatorio n. 12, l’annuale cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro”, conferite dal Presidente della Repubblica a cittadini lombardi che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di 25 anni alle dipendenze della stessa azienda pubblica o privata o di 30 anni alle dipendenze di aziende diverse ovvero a lavoratori lombardi all'estero, allo scopo di premiare singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale degli stessi.

I premiati comaschi

Alla cerimonia parteciperà il prefetto di Como, Andrea Polichetti, che consegnerà le Stelle al Merito del Lavoro ai sottoindicati cittadini, insigniti della provincia di Como: