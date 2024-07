Dopo 35 anni nei Vigili del fuoco, Bruno Girola "va in pensione"

Bruno Girola, 61 anni, per 35 è stato al servizio della popolazione come volontario nei Vigili del fuoco del distaccamento appianese.

Colonna dei volontari Vvf di Appiano

Lo scoppio di un caravan a Lurago Marinone, domenica scorsa, e un tremendo incidente stradale dove ha perso la vita un giovane: era la vigilia di Natale del 1989. La fine e il principio. L’ultimo e il primo intervento di una vita consacrata agli altri. Al servizio.

Per 35 anni Bruno Girola c’è stato: elmetto in testa, viso madido di sudore. Occhi attenti. Per 35 anni è stato un vigile del fuoco volontario del distaccamento appianese. Fino a mercoledì, giorno in cui ha compiuto 61 anni, ha inseguito la sua passione con dedizione, impegno e rinunce. Perché Bruno è sempre stato così, la disponibilità fatta persona in ogni ambito della sua vita. Sia come dipendente comunale, sia come uomo. Come pompiere. Ora, però, è in congedo per sopraggiunti limiti di età, come previsto dalla legge.

Un sogno fin da bambino

"Diciamo la verità - esordisce - è per fare il vigile del fuoco che ho fatto il concorso pubblico per diventare bidello, oggi si chiamano operatori scolastici ma ai miei tempi erano i bidelli". Perché non diventare un effettivo allora? "Ci ho provato: ho chiesto, durante il servizio militare, se potevo fare domanda. Mi han detto che se non avevo conoscenze, e non ne avevo, di lasciar perdere".

Bruno è così finito nella Fanteria meccanizzata coltivando, sempre, lo stesso desiderio di bambino.

