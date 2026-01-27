Dopo le dimissioni di Barraco, ufficializzato il sostituto

Dopo le dimissioni del medico di medicina generale di Bulgarograsso Michelangelo Barraco, ufficializzato il sostituto.

Ufficializzato il sostituto di Barraco

Da lunedì 2 febbraio gli ex assistiti di Barraco potranno rivolgersi ad Andrea Leotta, che riceverà nell’ambulatorio comunale di Bulgarograsso, senza necessità di effettuare il cambio del medico. L’attività verrà svolto su appuntamento che potrà essere fissato scrivendo a ambulatorioleotta@gmail.com esclusivamente per urgenze e malattie sarà possibile telefonare al numero 329- 4651290 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle 09 alle 10, e il venerdì, dalle 14.00 alle 15.