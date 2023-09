Dopo l'incendio il commerciante torna a vendere al mercato

A distanza di una settimana dall'incendio Simone Panzeri è tornato a vendere caramelle e dolciumi al mercato. Il venditore ambulante di La Valletta Brianza, molto conosciuto nell'Erbese e presenza fissa al mercato cittadino, si è rialzato dopo il tragico evento della scorsa settimana: un incendio ha divorato il suo furgone, il magazzino e parte della sua abitazione in cui vive anche la famiglia della sorella, con la quale condivide l'attività.

"Quando vedi la tua vita e il tuo lavoro andare letteralmente in fumo fa male. Molto male".

Così ha raccontato Panzeri, ancora provato dall'accaduto, l'incendio che si è scatenato nel magazzino sotto la sua abitazione nella notte tra domenica 3 e lunedì settembre.

"Ad accorgersi di quanto stava accadendo – ha raccontato l'ambulante – è stato mio cognato attorno all’una di notte, svegliato dall’odore di fumo e dai rumori provenienti da sotto. Era l’intonaco del soffitto che, per il troppo calore, si staccava e cadeva a terra. Ci siamo precipitati fuori e abbiamo realizzato l’accaduto. Se lui non se ne fosse accorto sarebbe potuto finire molto peggio, perché l’incendio era già in corso da almeno un’ora o due e sopra il magazzino ci sono i nostri appartamenti".