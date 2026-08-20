Dopo l’incendio si trasferiscono gli uffici comunali

Dopo l’incendio nello stabile di piazza Libertà gli uffici comunali traslocano in Villa Rosnati.

Trasferimento dopo l’incendio

A seguito dell’incendio che si è sviluppato nella notte tra il 16 e il 17 agosto, nel seminterrato, il Comune fa sapere che, al fine di consentire gli interventi di pulizia, ripristino e messa in sicurezza dei locali coinvolti, gli uffici attualmente ubicati nella struttura di piazza Libertà saranno temporaneamente trasferiti in via Baradello 4.

Gli uffici coinvolti

Il trasloco riguarda i Servizi demografici, la Polizia locale e i Servizi sociali. Gli uffici continueranno a garantire la propria attività alla cittadinanza mantenendo i consueti giorni e orari di apertura al pubblico. Il cambiamento rimarrà in vigore almeno fino al primo settembre.