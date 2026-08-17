Incendio in Municipio ad Appiano Gentile

Incendio nel Municipio di piazza Libertà ad Appiano Gentile.

Incendio nel Municipio

A causa di un cortocircuito in un pannello elettrico e al conseguente incendio, gli uffici con sede in piazza della libertà rimarranno chiusi al pubblico nella giornata di oggi, lunedì 17 agosto. L’ufficio Anagrafe e i servizi sociali riapriranno nella giornata di martedì 18 agosto nella sede di Villa Rosnati. L’incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 5.30.

Danneggiato il sistema di illuminazione

L’illuminazione della piazza non sarà operativa sino a risoluzione guasto. Sul posto i Vigili del fuoco appianesi e del Comando di Como. Non si segnalano feriti. Da quanto è stato possibile ricostruire le fiamme si sarebbero sviluppate nei locali dello scantinato, interessando il locale server.