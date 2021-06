Dopo tre anni è arrivato il momento: Paolo ha tagliato i capelli per donarli ai pazienti oncologici.

L'undicenne Paolo ha tagliato i capelli per donarli ai pazienti oncologici

Il momento tanto atteso è arrivato. Paolo Bonacalza, l'undicenne di Olgiate Comasco che tre anni fa ha deciso di farsi crescere i capelli per poterli poi donare ai pazienti oncologici, ha tagliato le due trecce che ora verranno donate all'associazione "Un angelo per capello" che raccoglie ciocche di capelli con l’obiettivo di donare gratuitamente parrucche inorganiche a pazienti oncologici in difficoltà economica.

Il ragazzino, accompagnato dalla mamma, si è recato al negozio “Immagine e Stile” di via Milano e ha dato un taglio alla sua chioma. Per chi non lo sapesse, infatti, per poter donare ciocche utilizzabili a chi crea parrucche organiche per i pazienti oncologici è necessario che la lunghezza dei capelli non sia inferiore a 25cm. Chi fosse interessato a fare lo stesso, bellissimo, gesto di Paolo, può trovare tutte le informazioni su www.unangelopercapello.it.

GUARDA IL VIDEO