Obiettivo raggiunto nel nome di Bea: consegnate due borse di studio ad altrettante studentesse della scuola che frequentava con i fondi raccolti alla cena in occasione del suo compleanno.

Due borse di studio consegnate in memoria della canturina Beatrice Zaccaro

Beatrice Zaccaro è la 17enne di Cantù mancata improvvisamente lo scorso maggio in seguito alle gravi ferite riportate durante un incidente in motorino. Da quel momento i suoi genitori hanno fatto di tutto per ricordarla e ricordare il suo altruismo e la sua generosità, a partire dalla fondazione di una associazione "Bea Vive".

Lo scorso 15 settembre Beatrice avrebbe compiuto 18 anni e avrebbe festeggiato questo importante momento della vita con una bella festa. L'hanno organizzata per lei i suoi genitori, con tanti amici e conoscenti e un fine benefico: i fondi raccolti infatti hanno permesso ieri, mercoledì 11 ottobre 2023, la consegna di due borse di studio ad altrettante ragazze che frequentano la sua scuola, l'Accademia professionale Pbs di Monza.