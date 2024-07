Due cuori e... un'edicola: sposi da 60 anni

Michele Palella e Anna Girola sono una coppia modello e ancora oggi, ogni giorno, lavorano nella loro edicola in via Diaz ad Appiano Gentile.

Sposi da 60 anni, lavorano anche insieme: "Mai un litigio vero"

"L’ho incontrato, per la prima volta, nel cortile dietro all’edicola. Era un bell’uomo ma non è stato un colpo di fulmine: l’amore è sbocciato piano piano.

Quel cortile di via Diaz dove Palella, 85 anni, originario di Bari, era arrivato nel 1962 per raggiungere la sorella che già abitava ad Appiano Gentile. Ritrovata la sorella, trovato anche l’amore. Un affetto cresciuto col tempo, fortificato dagli anni e che, il 25 luglio, si sublimerà nelle nozze di diamante, impreziosite anche dagli auguri di Papa Francesco in persona. Perché Michele, il giornalaio dei campioni (riferimento all’amicizia con i grandi dell’Inter) e la moglie Girola, 87 anni, si apprestano a brindare alle sei decadi trascorse fianco a fianco. "Mai un litigio, forse qualche discussione per delle sciocchezze - dice Anna - Ma un litigio vero, mai. La nostra è sempre stata una collaborazione di lavoro e di affetto: ci siamo sempre spalleggiati a vicenda".

