E’ tempo della Missione francescana: frati e suore tra i giovani per sette giorni

Coi giovani, per i giovani. Insieme alle loro famiglie così da seminare un tempo nuovo di condivisione e di crescita. Da oggi, domenica 19 aprile, con la messa delle 10 presieduta dal vicario episcopale don Franco Gallivanone, prenderà il via la missione vocazionale. Tra le altre cose, la prima iniziativa per festeggiare i 100 anni dell’oratorio.

Frati e suore vicino ai giovani

Fra Daniele, Fra Davide, presbitero novello, suor Milena, suor Lucia, la suora novizia Debora e Alessandro Mori, papà di famiglia e referente per il rinnovamento nello spirito santo di Milano, vivranno per sette giorni a stretto contatto con bambini, ragazzi e con le loro famiglie.

“Siamo negli 800 anni della Pasqua di Francesco d’Assisi e l’oratorio di Appiano Gentile vive il suo centenario di dedicazione al santo – spiega don Matteo Moda, responsabile della pastorale giovanile – In queste cifre tonde leggo per la nostra realtà il momento per ringraziare dei tanti doni che l’oratorio di Appiano e poi il suo cammino nella comunità pastorale ha avuto. Iniziare i festeggiamenti del centenario con la missione francescana giovani vuol dire rinnovare il nostro desiderio di abbracciare le intuizioni di San Francesco e della sua famiglia, ma soprattutto il desiderio che da questa “sosta” possano nascere nuove strade pastorali e di cammino d’insieme. La missione risvegli la nostra gioia di seguire il Signore, colui che guida la nostra vita a una pienezza e ad una continua crescita nel suo Amore. Ne abbiamo bisogno: abbiamo bisogno di tornare a quell’amore che cambiò la vita di Francesco per essere anche noi veri discepoli della letizia che cambia il mondo”.

Diversi momenti comunitari

Una prima missione si era tenuta nel 2024 ma, con quella in partenza oggi, l’obiettivo è ancora più alto. I religiosi si inseriranno nella vita quotidiana. Ad esempio, ogni mattina, prima delle lezioni, ci saranno tre momenti di preghiera con gli alunni delle primarie di Appiano, Veniano e Oltrona e con gli studenti delle medie. Inoltre, i frati e le suore, usufruendo delle ore di religione, incontreranno i giovani seguendo il tema “Il seme crebbe e porta frutto”. Ancora, visita alle famiglie, momenti di preghiera e pranzi comunitari. Sabato 25, infine, festa inseme all’oratorio di appianese con i frati che si esibiranno, dalle 20, insieme a due band (Liget, Menagrama e Brothers on the road) in un concerto testimonianza (possibilità di cenare). Domenica 26 aprile, alle 10.30, messa conclusiva presieduta da don Franco Castagna, rettore del seminario di Milano, aperitivo e pranzo. Spettacolo alle 14.30, estrazione della lotteria e merenda conclusiva.