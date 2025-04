Ecco il nuovo ingresso al parco di Villa Camilla

Rush finale per i lavori di realizzazione del nuovo ingresso al parco di Villa Camilla a Olgiate Comasco.

Il cantiere

Lavori in corso in via Lucini, per la sistemazione prevista dopo il crollo di parte del muro di cinta del parco comunale di Villa Camilla. Crollo avvenuto nel mese di maggio del 2023.

Nuovo ingresso

In questi giorni si inizia a vedere come sarà il nuovo ingresso al parco pubblico. Scalinata realizzata nei pressi del cancello del centro congressi Medioevo.

Rivestimento con sassi

In corso il rivestimento della nuova parte di muro con sassi a vista. La scalinata risolverà il problema del cedimento trasformandolo in una miglioria dell’accessibilità alla bella e ampia area verde con laghetto e giochi per i bimbi.