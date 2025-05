Elezioni 2026: Merry del Val ci sarà "Mancano troppe cose a questo Comune"

Non è ancora stata resa nota la data delle elezioni comunali del 2026, ma c’è già chi annuncia il proprio ritorno. Domingo Merry Del Val ha reso nota l’intenzione di presentarsi in vista della chiamata alle urne a Montorfano, con tutta probabilità in primavera.

"Ci sarò: questo paese manca di troppe cose"

Merry Del Val, già consigliere e capogruppo di minoranza e volto noto della politica montorfanese, recentemente nominato segretario cittadino di Forza Italia nel congresso avvenuto lo scorso 3 maggio, ha fatto sapere che alle elezioni 2026 ci sarà.

«Posso già dire che alle prossime elezioni non resterò fuori», sono state le prime parole di Merry Del Val.

E’ ovviamente presto per parlare del gruppo che si candiderà al fianco di Merry Del Val o di programmi politici, ma l’intenzione del montorfanese, 83 anni, è quella di esserci. Tra le motivazioni c’è «la necessità di rinnovamento, di portare qualcosa di nuovo a questo paese. In questo momento sono troppe le cose che mancano a questo Comune. E’ ancora presto per parlare della lista o di quale sarà il mio impegno, ma a oggi posso dire che sicuramente in questa fase non resterò fuori».

Come è noto, Montorfano è tra i Comuni andati al voto a settembre 2020: come tutti quelli andati alle urne negli anni 2020-2021, durante l’emergenza Covid, tornerà dunque al voto nella primavera 2026. E’ dunque ancora presto per tracciare un panorama definito dei candidati al voto, ma Merry Del Val ha già fatto sapere di essere al lavoro per la composizione di una squadra.