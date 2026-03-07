Elezioni comunali: Lipomo Domani si ripresenta al paese

Elezioni comunali 2026 a Lipomo, la lista Lipomo Domani ci sarà e Adolfo Izzo conferma la sua presenza per dare risposte alla comunità.

“Lavoreremo per riempire il vuoto di questi anni di amministrazione”

Dopo la candidatura annunciata nei giorni scorsi della lista Visione comune con Elisabetta Parravicini, la compagine Lipomo Domani annuncia che ci sarà anche nella tornata elettorale che chiamerà al voto i cittadini il 24 e 25 maggio.

Da dieci anni in Consiglio comunale con la lista civica Lipomo Domani, Izzo è stato assessore ai Lavori pubblici dal 2007 al 2015 e si è fatto promotore di tante iniziative nel sociale, dall’istituzione dell’asilo nido al progetto pedibus. «Sarò presente per continuare a sostenere le istanze dei cittadini che da anni credono che la politica lipomese è fatta da chi conosce e vive il territorio – esordisce – E sente l’esigenza di cambiare, per ridare a Lipomo quel senso di comunità che manca da tempo».

Izzo ha sottolineato la netta contrapposizione con l’attuale maggioranza. «Mi ritengo molto pragmatico. Non cerco la popolarità rincorrendo i social o urlando slogan elettorali a effetto, perché credo che, in questi anni così particolari, bisogna lavorare sulle priorità e focalizzarsi sulla concretezza delle cose. Dal momento che sono stato eletto ho partecipato attivamente alla vita politica, dando il mio contributo nelle commissioni e nei consigli comunali, con un approccio sempre propositivo, mai polemico. Sono in netta contrapposizione con l’attuale maggioranza, che ha perso di vista i reali bisogni della comunità e ha portato avanti una politica fatta di propaganda elettorale e di interventi a effetto, dimenticando che investimenti importanti, come quello della scuola o del Tiran, devono essere condivisi, perché impegnano risorse economiche sostanziose. Oltre a una gestione esclusiva e soggettiva, ho denunciato l’assenza di una reale programmazione, l’enfatizzazione degli interventi di ordinaria amministrazione pubblicizzati con opere straordinarie, il tutto condito dall’insistente presenza sui social da parte del vicesindaco, sempre pronto a comunicare “aria fritta”».

Poi l’apertura a collaborare: «Lipomo Domani è aperta alla collaborazione con soggetti che hanno una visione nuova e un approccio consapevole e competente. Si sta lavorando per costituire una lista solida e la scelta del candidato sta convergendo su una persona che può garantire competenza, capacità e conoscenza del territorio. C’è tanto lavoro da fare, dovendo recuperare dieci anni di vuoto, lasciato dall’attuale amministrazione».