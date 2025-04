L’associazione "Eroi per Gioco” dona più di 520 uova pasquali

Anche quest’anno il coniglietto pasquale ha fatto il giro… e che giro. L'associazione erbese ha comunicato di aver superato quota 520 uova di Pasqua consegnate nel mese di aprile. Un risultato che riempie il cuore di tutti, reso possibile grazie alla straordinaria generosità dei tanti donatori che hanno sostenuto l'iniziativa e agli instancabili volontari (ormai quasi 50).

Le uova hanno raggiunto numerose strutture del territorio, portando sorrisi e dolcezza a bambini, ragazzi, anziani e famiglie. L'iniziativa ha fatto tappa a realtà locali come la Rsa di Asso, una casa famiglia della zona, la pediatria dell’ospedale di Erba, le associazioni "La Nostra Famiglia" e "Primavera". Ma non solo: sono state coinvolte anche strutture più distanti come il centro "Maria Letizia Verga" di Monza e le pediatria dell’ospedale di Lecco e di Desio.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Il “giro del coniglietto pasquale” è nato quasi per gioco l’anno scorso, ma oggi è diventato un progetto atteso e condiviso, che dimostra quanto sia potente la forza della solidarietà. Un’iniziativa che prosegue anche a Natale, quando Babbo Natale ed elfi prendono il posto del coniglietto per portare panettoni, sorrisi e magia a chi ne ha più bisogno. L'associazione ringrazia di cuore tutti coloro che hanno contribuito a diffondere un sorriso. Ogni uovo è stato un piccolo gesto d’amore, e dietro ognuno c’era il cuore grande di chi ha scelto di donare.