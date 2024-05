"Eroi per Gioco" fa centro: che successo la cena benefica

Martedì 28 maggio, ottimo risultato per la cena benefica al ristorante Noivoiloro di Erba con gli “Eroi per Gioco”.

“Eroi per Gioco” ha fatto centro

L'Associazione "Eroi per Gioco" Odv è lieta di annunciare il grande successo della cena di beneficenza tenutasi il 28 maggio 2024 presso Ristorante Noivoiloro, Erba. L’evento, organizzato con l'obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di materiale a supporto del reparto di Ematologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha superato ogni aspettativa, dimostrando il generoso spirito della comunità e il suo impegno verso la lotta contro il cancro.

Un trionfo di solidarietà

La serata è stata un trionfo di solidarietà e generosità, con la partecipazione di

numerosi sostenitori, volontari e membri della comunità locale. Grazie alla loro

partecipazione attiva e al loro sostegno, si è raccolto 4.740 euro e superato l'obiettivo di

raccolta fondi, che permetterà all'Ematologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di

Milano di poter contare su risorse aggiuntive per migliorare l'assistenza ai pazienti.

Inoltre sono stati donati 1.000 euro al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Erba; in

principio gli Eroi per Gioco avevano deciso di donare simbolicamente le prime venti

quote associative per un totale di 500 euro, ma durante la serata un donatore, che

vuole rimanere anonimo, ha effettuato un bonifico istantaneo permettendo così agli

Eroi di modificare in diretta l'assegno ed innalzarlo a 1.000 euro.

Un evento testimone del risultato

L'Associazione desidera ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo

straordinario risultato: i partecipanti, i volontari, i donatori, e tutti coloro che hanno

contribuito con il loro tempo, le loro risorse e il loro sostegno. Questo evento è una

testimonianza tangibile della forza della solidarietà e della determinazione nella lotta

contro il cancro.

L'Associazione "Eroi per Gioco" Odv annuncia che continuerà a lavorare

instancabilmente per offrire sostegno e solidarietà a coloro che ne hanno bisogno.

Per ulteriori informazioni sull'Associazione "Eroi per Gioco" Odv e sulle prossime attività

bisogna seguire i canali social o contattare eroipergioco@gmail.com.