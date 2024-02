Ex Cotonificio: arriva il parcheggio a servizio di piazza Puecher

Approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo posteggio

Novità per l'ex Cotonificio pontelambrese

A Ponte Lambro nell’area dell’ex Cotonificio troveranno spazio quindici posti per le auto e tre per le moto. E’ stato infatti approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo parcheggio. Un intervento che andrà a completare piazza Puecher, da poco rimessa a nuovo.

"La piazza è stata valorizzata per essere fruibile dai pedoni e non dalle automobili - spiega il sindaco, Ettore Pelucchi - Avendo tolto degli stalli, è stato realizzato il parcheggio nell’area della stazione e verrà poi creato anche questo nell'area prospicente a quella che un tempo era la più importante azienda del paese".

Un intervento da 180mila euro

L’impegno economico per il nuovo posteggio è di 180mila euro, in parte già finanziato attraverso l’accordo di ristrutturazione del debito della società proprietaria degli immobili dell’ex Cotonificio che prevedeva, tra altro, anche la cessione dell’area da destinare a parcheggio e un contributo di 75mila euro per la sua realizzazione: "Credo che una volta chiusi i passaggi per l'ottenimento della proprietà dell’area e una volta reperiti i fondi per finanziare la parte mancante, si può ben sperare di avviare l’intervento entro l’anno", chiude il primo cittadino.