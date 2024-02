Tragedia a Ponte Lambro: ragazzo di 28 anni trovato esanime nel suo letto

Un risveglio traumatico questa mattina, giovedì 15 febbraio 2024, per Ponte Lambro: un ragazzo di 28 anni è stato trovato esanime nel suo letto.

Il ritrovamento

Il fatto è accaduto in via XXIV Maggio e a scoprire il tragico destino del ragazzo è stata proprio la madre che insospettitasi di non averlo ancora sentito ha deciso di controllare come stesse prima di recarsi al lavoro. A quel punto la tragica scoperta.

Inutile l'immediata chiamata ai soccorsi che si sono precipitati sul posto con ambulanza e auto medica. Per il 28enne non c'era più nulla da fare. Insieme al personale sanitario anche le Forze dell'ordine: si prendono in considerazione tutte le ipotesi, ma dalle prime informazioni emerse non si esclude che si possa trattare di un infarto.