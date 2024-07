Ex sindaco va in municipio ma trova la porta chiusa: la replica del Comune

Il Comune di Valbrona ha risposto alla lettera inviata da Luigi Vener, che ora è consigliere di minoranza, in merito all'episodio avvenuto lunedì scorso. L'ex sindaco si era infatti recato in municipio ma aveva trovato la porta chiusa.

Pubblichiamo di seguito la mail di replica firmata dal sindaco Luca Ghezzi.

Sono profondamente dispiaciuto - e con me gli assessori, i consiglieri e tutti i componenti dello staff del Comune - nell'aver letto quanto dichiarato, per altro in modo impreciso e sgrammaticato, dal Signor Luigi Vener. Innanzitutto ricordo a lui, e alla cittadinanza, che i dipendenti del Comune di Valbrona sono 6 (più due operatori) e che una di queste è in malattia da circa due mesi, è quindi da prima delle elezioni del 10 giugno.

Venendo all'episodio: nella giornata di lunedì il Comune è aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle 12.30 e il servizio di sportello, lunedi 15 luglio, è stato regolarmente garantito dalle tre dipendenti presenti (il responsabile dell'ufficio tecnico era fuori sede per un sopralluogo) nonostante un problema generalizzato di black out che ha impedito temporaneamente l'apertura delle porte scorrevoli dell'ingresso principale (le persone sono state fatte entrare negli uffici da un ingresso laterale).

Quanto all'invito a LAVORARE SODO che ci è stato rivolto: nel primo mese abbondante di nostra amministrazione abbiamo destinato tempo e risorse - documentando tutte le attività svolte sui canali social della lista Valbrona Futura e in una lettera affissa nella bacheca del Comune - a gestire, prendere in carico e risolvere (dove è stato possibile) problematiche di varia natura, alcune delle quali aventi carattere di urgenza e legate alla sicurezza delle persone.

Il nostro unico dovere è quello di assolvere ai compiti che il nostro ruolo richiede e di agire in modo responsabile e competente per assicurare il bene della collettività, rispettando le regole e la professionalità di chi lavora al nostro fianco al servizio di tutti i cittadini di Valbrona.