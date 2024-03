Facebook e Instagram in down completo: disagi per milioni di utenti

Non succedeva da un po' ai due più grandi social network del pianeta targati Meta, società con a capo proprio il fondatore di uno di questi due social, Mark Zuckenberg, ma oggi, martedì 5 marzo 2024, Facebook e Instagram sono andati in down completo. Le prime avvisaglie intorno alle 16.15.

Le prime segnalazioni su X

Le segnalazioni su X (ex Twitter) hanno iniziato a impennarsi intorno alle 16.15: Facebook e in rapida sequenza anche Instagram sono andati in down. Chiunque ha provato ad accedere a uno dei due social network si è visto il feed azzerato su Instagram e l'accesso negato su Facebook. Proprio su quest'ultimo social tutti gli utenti sono stati buttati fuori dal proprio profilo e anche se sono stati numerosi i tentativi di rieseguire l'accesso non c'è stato nulla da fare.

Il problema è legato verosimilmente ai server del gruppo Meta. Al momento non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società che gestisce Instagram, WhatsApp e Facebook. Quindi non si sa ancora quando tutto tornerà alla normalità.

Aggiornamento

Intorno alle 17.25 Facebook è tornato a funzionare, Instagram invece intorno alle 18.