Famiglie e aziende in difficoltà, sempre di più non pagano la Tari a Cantù

Tari: a Cantù cresce la percentuale delle famiglie e delle aziende che non la pagano.

Famiglie e aziende in difficoltà

La Tari è la tassa sui rifiuti, un tributo, introdotto nel 2014, destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. Ciascun Comune si occupa della riscossione dell’imposta, che copre interamente in costo del servizio.

I dati

I dati comunicati dall’ufficio Tributi del Comune di Cantù coprono il periodo tra il 2016 e il 2022, mentre per il 2023 sono in corso di elaborazione e saranno disponibili a metà anno. Balza subito all’occhio l’incremento percentuale di quanto non versato da privati e aziende dal 2018 al 2022: l’incremento è quasi di oltre dieci punti percentuali. Nel 2016 infatti, l’importo accertato, ossia l’importo complessivo dell’imposta che il Comune avrebbe dovuto riscuotere è stata pari a 3.572.703 euro. Di questa somma è arrivata effettivamente nelle casse del Comune quasi il 94% dell’importo, che è sceso a quasi il 92% nel 2017 per superare il 94% nel 2018. Un dato quindi relativamente costante a fronte di una variazione del costo del servizio tutto sommato minima.

Il vicesindaco: "Periodo economicamente difficile"

"Voglio premettere che si tratta ancora di mancati pagamenti che fanno rientrare Cantù tra i Comuni virtuosi, perché le percentuali rimangono comunque contenute - ha puntualizzato l’assessore al Bilancio Giuseppe Molteni - E’ però evidente che le famiglie e le imprese stanno attraversando un periodo economicamente molto difficile".

