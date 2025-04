Festa per Angela Casarola, campionessa di lotta libera: il Comune la omaggia con una targa

Una targa in onore di Angela Casarola, atleta di Appiano Gentile, per i suoi risultati raggiunti nella lotta libera.

Targa in dono ad Angela Casarola

Mercoledì 2 aprile, alla Baita Pianvalle, una festa intima per festeggiare la campionessa. Tra amici e parenti, l'atleta della società Club Atletica Pesante, ha ricevuto anche la visita del sindaco appianese Fabrizio Rusconi e dell'assessore Davide Belluschi, anche loro presenti al bel momento conviviale. "Ci ha fatto piacere il coinvolgimento delle associazioni e noi, come rappresentanti della "Città dello sport", siamo stati ben lieti di partecipare. Angela sta portando il nome del nostro Comune in alto, raggiungendo grandi traguardi", interviene Belluschi.

Gli ultimi risultati raggiunti

Angela Casarola ha messo in bacheca il settimo titolo italiano della sua carriera. Protagonista anche ai Campionati italiani Under 20 di lotta libera, del 22 e 23 marzo nella cornice del PalaPellicone di Ostia, impegnata nella categoria al limite dei 55 chilogrammi di peso. Pur non essendo al massimo della forma, Angela Casarola ha affrontato brillantemente le eliminatorie, superando poi la faentina Rachele Ferrini (quarti di finale) e la milanese Sciuscian Vaccaro (semifinale). Due vittorie ottenute sconfiggendo le avversarie per schienata. Sfida decisamente complicata, invece, in finale, chiusa col punteggio di 2 a 1 a favore della giovane lottatrice appianese, non ancora maggiorenne. Titolo conquistato battendo Arianna Petruzza (Lotta Club Carignano), nell’occasione rivelatasi avversaria di notevole spessore.

Bene a Tallin

Sono arrivate tre belle soddisfazioni nella prima giornata, dedicata alla lotta femminile e greco-romana del torneo Tallinn Open. Le soddisfazioni in questione, hanno preso la forma di due medaglie d'oro e una d'argento. Gli ori sono stati conquistati dalla poliziotta termitana Fabiana Rinella e dalla giovanissima chiavarese Giulia Salini, mentre l'argento è stato appannaggio proprio di Angela. Si è misurata fra le Under 20 nella categoria al limite dei 53 chilogrammi di peso. Ha realizzato quattro vittorie per manifesta superiorità tecnica, senza mai concedere un solo punto alla canadese Saunders, alla lettone Mamedova, alla norvegese d'origine ucraina Pidvalniuk, e alla kazaka Abilova. La lariana ha ceduto solamente in finale, con il risultato di 4 a 1, alla forte magiara Kapuvari, già medaglia di Bronzo agli Europei Under 20 del 2024.