Festival del Legno e Promos: al via i corsi di formazione per l’internazionalizzazione e gli incontri di business Matching

In occasione del Festival del Legno di Cantù, inaugurato lo scorso fine settimana dal nostro evento con Iginio Massari, Promos Italia propone diverse iniziative dedicate alle imprese del territorio.

Le iniziative

Già oggi, martedì 14 novembre alle 18.15, nella sede Promos Italia di Cantù (via Carcano 14, 4° piano), l’Agenzia del Sistema Camerale Italiano per l’Internazionalizzazione organizza l’incontro “Casa e Arredamento nell'era digitale e dell'intelligenza artificiale. Strategie Globali per sfide locali”.

L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire alle aziende del territorio del settore Sistema Casa Arredamento, Edilizia e della sua filiera strumenti operativi utili a comprendere le dinamiche dei mercati internazionali e a conoscere meglio strumenti e metodi per impostare strategie commerciali per un’efficace presenza all’estero, sia in modalità tradizionale sia digitale. All’incontro intervengono Massimo Moscatelli, Presidente del Comitato Progetto Clab e Rita Bonucchi, export strategist di Promos Italia.

Informazioni e iscrizioni al link dedicato.

Land of Beauty

Durante l'incontro ci sarà anche la presentazione di “Land of Beauty”, il portale nato per promuovere sui mercati esteri l'esclusività dell'artigianato del territorio brianzolo. Tra i settori di arredo contenuti nel portale: Divani e Poltrone, Librerie, Madie e contenitori, Sedie e Poltroncine, Tavoli, Letti, Comò e comodini, Armadi, Bagno, Illuminazione, Outdoor, Ufficio. “Land of Beauty” è un’iniziativa realizzata da Promos Italia nell’ambito del Progetto Clab in collaborazione con la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e la Camera di commercio di Como-Lecco.

I prossimi appuntamenti

Il 15 e 16 novembre, inoltre, Promos Italia propone una sessione di Matching Digital B2B dedicata al settore dell'arredo. Le aziende partecipanti avranno l'opportunità di presentare i proprio prodotti e svolgere incontri one-to-one (in modalità video-call) con qualificate controparti internazionali. La partecipazione è gratuita per le imprese di Como, Lecco, Lodi, Monza e Milano dei seguenti settori: Mobili, Illuminazione, Camera da letto, Complementi d'arredo, Cucina, Illuminazione esterna, Illuminazione interna, Imbottito, Mobili d'ingresso, Mobili e accessori per il bagno, Mobili per ufficio, All'aperto, Porte, Rivestimenti per pareti e pavimenti, Sala da pranzo e soggiorno, Tavoli e sedie. Informazioni e iscrizioni al link.