Food truck al parco, il Comune ci riprova

Un food truck al parco di Villa Rosnati di Appiano Gentile.

Food truck al parco

L’Amministrazione comunale ci crede e ci riprova anche se il progetto non è esattamente andato a buon fine. Almeno, la prima volta. Due anni fa, infatti, l’assessore Davide Belluschi aveva già predisposto un bando per portare un camion adibito alla vendita all’interno dell’area verde dove insiste anche il Municipio. Nulla di fatto e iniziativa naufragata. "Lo scorso anno, invece, abbiamo pensato di attivare un servizio similare ma appoggiandoci a un chioschetto fisso - spiega l’assessore - E’ andata bene con inizio dell’attività nel mese di aprile. Purtroppo, sono anche emerse alcune criticità. Per il chiosco è stata utilizzata la piccola struttura che sorge nei pressi dell’edificio usato per le feste: era un po’ troppo lontana dall’area giochi". Ora, la scelta di ritornare alle origini. "Un food truck può essere posizionato ovunque e, quindi, andare incontro alle esigenze dei fruitori dell’area". Il periodo scelto per l’attività è dal mese di maggio a quello di ottobre. Sostanzialmente, si tratta di una concessione temporanea per la vendita ambulante di alimenti e bevande mediante camion negozio.

Il bando

E’ prevista, all’interno del bando, la possibilità di aperture straordinarie concordate con l’Amministrazione Comunale. Per partecipare è necessario essere iscritti alla Camera di Commercio, essere in possesso di autorizzazioni e certificazioni necessarie e rispettare le normative igienico-sanitarie e di sicurezza. Chi volesse partecipare deve inviare la manifestazione di interesse tramite Pec all’indirizzo info@pec.comune.appianogentile.co.it. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare il Comandante della Polizia locale al numero 031-970010 o via e-mail a d.bruschetta@comune.appianogentile.co.it.