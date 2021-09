Furti e tentativi di intrusione ad Appiano Gentile: "Servono più persone per pattugliare le strade".

Furti ad Appiano: appello per le "ronde" fai da te

A lanciare l’appello è Marcello Spinello, 35 anni, operatore letturista ma anche maestro di jujitsu, difesa personale e kick boxing. Lui, da circa tre anni, quasi quotidianamente e nel rispetto delle norme dettata dalla pandemia di coronavirus, controlla via Isonzo, via Caio Plinio, via Prato di mezzo, via Cherubino Ferrario, via Isidoro Pagani, via Filagna e via Dante. Ma secondo lui ora servono più persone per le "ronde" fai da te.

L’intervista integrale sul Giornale di Olgiate da sabato 4 settembre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui