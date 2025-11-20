Fusione tra comuni: gli incontri per i cittadini over 65

Due appuntamenti: 22 novembre alle 15 a Lambrugo e 25 novembre alle 17 a Lurago d'Erba

Si torna a parlare della fusione tra i Comuni di Lambrugo e Lurago d’Erba, di cui da qualche mese è stato firmato l’accordo tra i sindaci ad avviare l’iter.

Il doppio appuntamento

Il 22 novembre alle 15 nella sala consiliare del Comune di Lambrugo e il 25 novembre alle 17 nella sala consiliare del Comune di Lurago d’Erba si terranno due incontri dedicati ai benefici e alle opportunità che la fusione potrà offrire agli over 65 che vivono il territorio.

Gli incontri saranno pubblici e aperti a tutti, non solo agli over 65: un’opportunità per confrontarsi direttamente con gli amministratori, porre domande, chiarire dubbi e contribuire attivamente a un passaggio importante per le due comunità.

Un momento di dialogo e partecipazione, per costruire in modo condiviso il futuro del territorio.

(Nella foto il comune di Lurago d’Erba)