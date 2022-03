il riconoscimento

I titolari: "Siamo orgogliosi di essere la realtà che rappresenta il triangolo Lariano".

Gambero Rosso, per il terzo anno la gelateria Nonna Papera ottiene due coni.

"Siamo orgogliosi di essere la realtà che rappresenta il triangolo Lariano delle province di Como, Lecco e Sondrio presente sulla guida". Così i titolari della storica gelateria in via Borgognone a Cantù hanno commentato la loro presenza, con due coni, sulla celebre guida ristoranti Gambero Rosso per il terzo anno consecutivo. Luca Butti, insieme alla moglie Alessandra Mauri, ha avviato l’attività nel 2011.

Sulla guida si legge: "Oltre dieci anni di crescita e ricerca incessante del meglio per i propri clienti, dalla materia prima alle tecniche di lavorazione. E con una voglia di garantire un servizio ancora più rapido ed efficiente, il regno di Alessandra e Luca, coppia affiatata anche nella vita, mantiene un alto standard grazie a selezione scrupolosa del prodotto, lavorazione rigorosa e attenzione a ogni tipo di esigenza".