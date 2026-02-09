Gatto ucciso dai ladri: “Faremo il possibile per perseguire questi criminali”

Gatto ucciso dai ladri a Lurago d’Erba: l’onorevole Brambilla promette pene severe per i malviventi che hanno commesso il crudele omicidio.

“Il tempo dell’impunità è finito”

L’inquietante episodio era avvenuto all’inizio della scorsa settimana in un’abitazione di Lurago: i proprietari di casa, al rientro, si sono ritrovati il proprio micio a terra, morto, e macchie di sangue in casa. L’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente di LEIDAA e dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali è intervenuta per promettere il proprio impegno ad aiutare le autorità nell’identificazione di chi ha compiuto questo gesto crudele.

“I criminali che sono entrati in un’abitazione di Lurago d’Erba e che, dopo aver portato via una penna di marca, hanno brutalmente ucciso il gatto di casa vanno rintracciati e puniti severamente. Non solo per il furto in abitazione, ma anche per il reato di uccisione di animali per cui la Legge Brambilla, riforma legislativa in vigore dallo scorso primo luglio che tutela gli animali in quanto esseri senzienti e portatori di diritti, prevede la reclusione fino a 4 anni e una multa fino a 60mila euro. Con la nostra Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, radicata su tutto il territorio italiano, faremo tutto il possibile per aiutare le autorità a identificare e perseguire questi criminali: il tempo dell’impunità è finito!”.